Crecimiento de 4,2%, tasa de inflación entre 25%y 30% y tasa de cambio a la baja estiman en Ecoanalítica para fin de año #6Nov

Es probable que Venezuela cierre el año con una inflación del 25% y 30%, la más baja en la gestión de Maduro y los niveles de la tasa de cambio van a estar entre los más bajos que hemos visto en los últimos años, revela el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en el marco del foro sobre cierre 2024 y perspectivas 2025.

“ Sin embargo, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una alerta de que tienen que haber cambios en la política económica, si estos cambios no se dan los niveles de inflación y tipo de cambio, pueden ser más altos”, señala.

Agrega que la población es el eslabón más débil de la brecha cambiaria, porque este se traduce, principalmente en dos cosas; precios más altos lo que repercute en que la capacidad de compra de la población se ve disminuida y el otro efecto de la brecha es lo que los economistas llaman “fricciones transaccionales”, lo que significa problemas a la hora de pagar, todo el problema que se está observando hoy cuánto te están cobrando en euros, no te aceptan los bolívares, si pagas en bolívares el monto es más alto.

“Esto termina afectando la dinámica de compra de la gente, entonces el no resolver la brecha cambiaria, al final es un proceso que perjudica a todos, a las empresas y a los usuarios, pero los más vulnerables son los usuarios y dentro de ese grupo los más vulnerables aún son los que ganan en bolívares, ya que obviamente su capacidad de que el dinero rinda se ve disminuida”.

Advierte que en el país la población ha cambiado de manera significativa, tenemos una población con mucho menor poder adquisitivo, que la que teníamos en el pasado, pero eso no quiere

Decir que esa población no consuma, no gaste, no tenga hábitos de consumo particulares, creo que las empresas, muchas de ellas, se han centrado en la población de alto poder adquisitivo que hay otra gran mayoría también con necesidades de consumo es una minoría que apenas llega al 10%, y hay otras grandes mayorías, también con necesidades de consumo, pero con otra oferta en cuanto a presentación, en precio, la manera como se ofrece y cree que allí hace falta trabajar mucho más.

“ En el caso de Caracas, lo que vemos muchas veces, es que el grueso de los negocios se concentra en lo que llamamos el este de la ciudad, en las zonas de alto poder adquisitivo, cuando hay zonas de mediano o bajo poder adquisitivo, donde también existen necesidades, y donde también existen oportunidades de consumo, entonces un poco a mirar hacia ellas. Hay áreas donde hay gran potencial de crecimiento, microseguros es una de ellas, el área de turismo de bajo costo, los centros de urgencias médicas, microfinanciamiento, son áreas donde creo que hay oportunidades para desarrollar ofertas para la población que necesita de esas soluciones”, asegura Oliveros.

Explicó que el 45% de la población gana hasta 100$, después tú tienes un grupo que es el 48% de la población que gana más de 100$ y hasta 600$,allí está la oportunidad en este 48% de la población, que es lo que se pudiera llamar el consumo masivo o lo que fue la clase media, donde hay necesidades de consumo, que muchas de ellas no están siendo satisfechas.

Reveló que este año uno de los sectores de mayor crecimiento, ha sido el automotriz, se está observando un aumento importante en la venta de vehículos, por primera vez en muchos años, se van a superar los 12.000 carros vendidos, cuando año pasado no llegaron a 3.500; luego el sector de telecomunicaciones y tecnología con el despliegue de la fibra que ha significado un impulso significativo para el sector: también el sector alimentos muestra signos de crecimiento, salud, servicios profesionales, la actividad comercial, siendo los sectores que se pudieran llamar “ganadores” este año, según el economista.

Olieros dijo que estiman un crecimiento en torno al 4,2% del PIB, respecto al año 2023.

Dijo que el tema Trump es la gran interrogante, hay que esperar a ver si se va a imponer o no sanciones a Venezuela, y si el país vuelve a ser sancionado como lo hizo Trump en su primer gobierno, obviamente los números del 2025 pueden ser muy malos, se pudiera tener una economía que ni siquiera crezca, con una merma en su capacidad de generar ingresos en torno al 40% y una caída del 25% de su producción petrolera, indicando que seré un escenario bien negativo, en caso de que se impongan nuevas sanciones, indicando que no es más que una elucubración porque no hay certeza de que esto vaya a ocurrir, pero sí es clave que cualquier decisión en ese sentido, tendrá un impacto muy significativo en Venezuela.

Admitió que no se observan síntomas de un nuevo escenario de hiperinflación, ni siquiera con un escenario de sanciones fuertes.

