Cifra de muertos por inundaciones en España asciende a 219 #6Nov

Los cuerpos de los dos vecinos de Letur que permanecían desaparecidos desde la devastadora riada que azotó el municipio hace ocho días han sido encontrados este miércoles, lo que eleva a siete el número de fallecidos en esta localidad y a 219 el total de víctimas en el conjunto de España, a causa del temporal que ha golpeado la península.

Según informaron fuentes oficiales a los medios de comunicación, el hallazgo se produjo pasadas las 18:00 horas GMT, cuando los equipos de búsqueda localizaron los cuerpos de los dos vecinos en una zona cercana al municipio, con lo que concluyen las labores de localización de personas desaparecidas en Letur. No obstante, las autoridades han subrayado que las tareas no se darán por concluidas hasta obtener una “certeza fehaciente” de que no quedan más víctimas en la zona, ya que aún hay incertidumbre sobre la identificación de algunos de los cuerpos encontrados.

De acuerdo con las últimas actualizaciones, de los seis cadáveres recuperados hasta el momento, tres ya han sido identificados, mientras que tres permanecen sin identificar. Las autoridades locales han destacado que, aunque las probabilidades son bajas, podrían surgir nuevos descubrimientos que no estuvieran dentro del protocolo inicial de búsqueda.

Este trágico suceso ha dejado a la Comunidad Valenciana como la más afectada por las lluvias torrenciales, con 211 víctimas registradas, mientras que Castilla-La Mancha ha sumado siete muertos, seis de ellos en Letur y uno en la localidad de Mira. Además, una víctima mortal ha sido confirmada en Andalucía, elevando el total de fallecidos a 219 en todo el país.

