OPINIÓN Red de Instituciones Larenses:“FUDECO”, 60 años de su creación (Parte I) #6Nov

“FUDECO”

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Dando cumplimiento a su Visión y Misión, la “Red de Instituciones Larenses,” como la institución de instituciones que es, rinde homenaje a la “Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental”, a los 60 años de su fundación como organización fundamentalmente creada para consolidar el progreso de nuestra región…

De los trabajos de Caraballo y García (1984), Nucete (1989) y Chollett (1994) se concluye que la Iniciativa de Creación de FUDECO fue el resultado de un arduo trabajo de personas representativas de Barquisimeto, estado Lara, a inicios de los años sesenta, liderados por el Dr. Froilán Álvarez Yépez, empresario y exgobernador del estado, para lograr el apoyo de políticos y empresarios regionales y nacionales a fin de constituir un ente de carácter técnico ante la carencia de profesionales encargados de los estudios y proyectos requeridos para el desarrollo. Este compromiso de los actores regionales permite afirmar que la creación de FUDECO es resultado de una iniciativa “de abajo hacia arriba”, condición que refleja la capacidad de los actores locales comprometidos con el desarrollo regional, también evidencia su vinculación con la élite política nacional ante un entorno nacional signado por la emergencia de las políticas de desarrollo regional como consecuencia de la influencia de la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL).

El Ámbito de Actuación de FUDECO se refiere a la Región Centro Occidental de Venezuela (RCO), integrada por los estados Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy, sin embargo, esta conformación territorial fue modificada en varias oportunidades de acuerdo con las políticas nacionales de regionalización.

Las funciones que desplegó FUDECO para el logro de su misión vinculada al desarrollo regional, que van desde la generación de información, la formulación de estudios, planes y proyectos, los servicios de asistencia técnica hasta la formación de personal calificado y, por otra parte, sus esfuerzos estratégicos por integrar voluntades y lograr consenso entre los actores ante los retos que demandaba el desarrollo regional, son sólidas experiencias que soportaron la legitimidad institucional y la gobernanza territorial.

FUDECO, aunque formalmente se expresaba con una estructura jerárquica, en su nivel operativo desplegó las características propias de las organizaciones de tipo orgánico: estilo participativo que propicia el derrame de conocimientos; equipo técnico-profesional competente con una sólida cultura de relaciones horizontales e informales; liderazgo en la red interinstitucional; alta tolerancia al cambio, orientación a la toma de decisiones consensuadas y la búsqueda de la excelencia.

Estos elementos propios, que trascienden la misión y competencias formales, son producto de la cultura y la singular experiencia en desarrollo organizacional de FUDECO, constituyéndose en atributos valiosos y sui géneri que bien podrían capitalizarse en otras organizaciones que asumen los retos del desarrollo ante las exigencias. actuales de la sociedad del conocimiento y ante los fenómenos asociados a la glocalización, pues evidencian como las capacidades y experiencia de un equipo de profesionales integrados en una organización pueden construir una cultura excepcional, eficiente y comprometida con los retos de su entorno regional, ante las oportunidades y amenazas del ámbito global.

Es preciso reconocer que FUDECO no contaba con 3 características que se corresponden con las agencias de innovación: en primer lugar, la Fundación no tuvo como mandato explícito promover y gestionar la innovación porque su origen no se inscribe como resultado de las políticas del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, sino como consecuencia de las políticas de desarrollo regional.

En segundo lugar, el ámbito de actuación de FUDECO no constituía un ecosistema regional de innovación, ambiente innovador o territorio inteligente, caracterizado por la sinergia y el compromiso de los actores alrededor de una agenda de desarrollo compartida, sino un territorio amplio y heterogéneo con diferentes. comunidades socioeconómicas que fueron “unidas” producto de una política de regionalización.

En tercer lugar, FUDECO no contaba con instrumentos de inversión para el fomento de la innovación en las PYMES y emprendedores, salvo la experiencia del Programa de Apoyo a las Microempresas del estado Lara (PAMEL), mecanismos que constituyen uno de los aportes más característicos. de las agencias de innovación, por lo cual no podría calificarse a la Fundación como agencia de innovación en sentido estricto…

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol

