Cabello: Rechazo del pueblo de España a sus gobernantes es por su inexistente atención #7Nov

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que el rechazo de los ciudadanos de Valencia en España a gobernantes es por la falta de atención que estos brindan al pueblo.

“Jamás se han preocupado por su pueblo, ni lo van hacer jamás, porque ellos solo se preocupan por la inversión privada”, reseña el canal del Estado, Venezolana de Televisión.

A juicio de Cabello, el presidente de España y demás representantes del país europeo “no quieren al pueblo, fueron para allá (Valencia, España) a tomarse la foto. La reina no se que cosa, vestida por Carolina Herrera, una vaina así, el rey trajeado con la última moda de invierno”, dijo.

Según el miembro del oficialismo, “van burlarse del pueblo, si usted no va con el corazón, no vaya, y cinco días después, y la gente dice que en esos cinco días no había ido ni una máquina a trabajar”, expresó en su programa de televisión, mientras comparó con un video, como es recibido Nicolás Maduro en pueblos afectados por las lluvias en Venezuela; y el Rey de España en las comunidades perjudicadas por la Dana.

Cabello indicó que los cuerpos policiales en otros países “se ocupan de cuidar los bienes, las industrias, los comercios, aquí en Venezuela los policías tienen que encargarse de cuidar al pueblo”.

De esta manera comentó que desde la administración nacional se le ofreció el apoyo a España porque “tenemos una gran experiencia, pero además de la gran experiencia tenemos un gran corazón”.

