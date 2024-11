Víctor Fuenmayor: “El salario mínimo en Venezuela es un eufemismo que mantiene a los trabajadores en la miseria» #7Nov

- Publicidad -

La situación económica de los trabajadores venezolanos, fue severamente criticada por el exalcalde de Ciudad Bolívar y profesor universitario jubilado, Víctor Fuenmayor, señalando que el concepto de salario mínimo en el país ha sido sustituido por un «ingreso mínimo de vida», lo cual, en su opinión, es un eufemismo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas.

«El salario mínimo ya no actúa como una protección para el trabajador, sino que ha sido reemplazado por un ingreso que no alcanza ni para alimentación, ni para transporte, ni para medicamentos», afirmó Fuenmayor, relatando cómo los profesores universitarios reciben aguinaldos que no superan los 1200 bolívares, monto que, aseguró, resulta insuficiente para profesionales de alto nivel académico. «Estamos hablando de profesores titulares con doctorados y postdoctorados que cobran apenas 1200 bolívares», detalló, en referencia a lo que considera un proceso de desvalorización sistemática de la educación y de quienes la imparten.

Fuenmayor denunció la falta de cobertura de las pólizas de seguro manejadas directamente por el Ministerio de Educación Superior, lo que impide a los docentes acceder a atención médica de calidad. «Ni siquiera podemos registrarnos en el sistema de seguros debido a sus restricciones absurdas y a la falta de información analizada».

Hizo un llamado a la unidad sindical, exhortando a los dirigentes a poner de lado sus diferencias políticas y abogar en conjunto por una mejora salarial. «El gobierno se empeña en mantener congelado lo que llaman ‘lo básico para vivir’. Aquí es urgente una unificación completa en torno al salario mínimo, porque los trabajadores están sobreviviendo en condiciones indignas».

Para Fuenmayor, la situación actual, donde el salario es insuficiente para cubrir necesidades mínimas, amenaza la estabilidad del país a largo plazo. «Los jóvenes se están yendo porque aquí no hay un futuro. Sin ellos, ¿quién va a trabajar? ¿Quién levantará el país?», dijo en programa de en Radio Fe y Alegría.

