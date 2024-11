- Publicidad -

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, prometió la noche de este miércoles una ofensiva frontal contra los funcionarios policiales y militares que se dediquen a extorsionar a los ciudadanos en las carreteras venezolanas.

Durante su programa trasmitido por Venezolana de Televisión, Cabello advirtió que cualquier uniformado sorprendido solicitando dinero a los conductores se enfrentará a severas consecuencias.

«Si algún funcionario policial anda en la calle pidiendo dinero, se va a meter en tremendo lío», enfatizó Cabello.

También cuestionó la práctica de algunos funcionarios de detener a los conductores para solicitarles dinero en efectivo, en lugar de emitir las multas correspondientes.

“Cuando me tocas defenderlos, los defiendo, o cuando nos toca, para no personalizar. Pero ningún funcionario puede estar cobrando multas así personalmente. No, no, ¿qué es eso? ¿’Párate aquí, vamos a hablar’? Vamos a hablar no, dime qué es lo que pasa. ¿Estoy cometiendo alguna falta? Ah, aquí está tu multa y llévese su multa. ¡Cuidado! Yo voy a andar en mi carro por ahí, pero un día de estos me voy a venir de Mérida disfrazado, me voy a venir en un camión de verduras, y ustedes van a ver lo que va a pasar. Guerra avisada no mata soldado», refirió.

Por último, hizo un llamado a la honestidad y el profesionalismo en las filas policiales, resaltando que «llevar un uniforme debe ser de orgullo y debe llevarlo una persona honesta que cumpla con la ley«.

