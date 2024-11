OPINIÓN La institución swinger, promiscua y seropositiva #13Nov

- Publicidad -

La institución seropositiva es la Sodoma y Gomorra del Siglo XXI.

Crisanto Gregorio León

¿Se atrevería la institución a programar para su propia gente una jornada no confidencial de inmunoanálisis con bioanalistas éticos?- En razón del factor de alto riesgo de las personas involucradas y la imprudencia con que temerariamente succionan y conviven con el virus, dada la promiscuidad interna entre funcionarios, obreros y usuarios, ya que están todos revolcados en el mismo lodo, y no tienen escrúpulos para cogerse unos a otros, es pertinente preguntarse. ¿Tendrían también “los cojones o los ovarios” de practicarse intramuros la prueba Elisa de IV Generación y así como se intercambian parejas, también se intercambien los resultados de modo aleatorio para luego en el patio central cada cual leer en voz alta el resultado de la persona que le tocó en suerte? ¿Una institución acostumbrada al soborno y a la extorsión, se haría entre sus integrantes la prueba del VIH sin sobornar al laboratorista para que altere los resultados y demostrarse entre sí, que cada quien no posee una carga viral alta? ¿Por decencia, moralidad y razones de salud pública, insacularían los resultados y los vocearían para que todos in situ se enterasen de la alarmante cantidad de seropositivos de la institución? ¿Se atreverían los reactivos positivos teatralizar con pruebas falsas o forjadas arguyendo que no están infectados como lo hace Andreita?

La IV Generación de Elisa para Andreita.- Desde que Andreita, le pagó a su prima para que se hiciera pasar por ella al practicarse la prueba Elisa de cuarta generación y poder blandir engañosa y convenientemente que es seronegativa, entonces cualquiera puede ser infectado por ingenuo o por tonto. ¿O acaso no sabes que así como hizo Andreita, igual hace cualquier infectado en su afán de revancha para argumentar que no es ni siquiera portador del virus? Esto aumenta el riesgo de transmitir el VIH a otras personas y de contraer infecciones y enfermedades relacionadas con un sistema inmunitario debilitado. ¿Entonces te unes a ese riesgo al grupo de Sodoma y Gomorra? ¿Has experimentado una fiebre breve y leves estornudos como una gripe pasajera y no les has dado importancia? ¿O estás tomando los antirretrovirales y no eres empático para evitar infectar a otros? Los signos y síntomas iniciales del VIH son similares a los de otras enfermedades comunes, como la gripe, el resfriado, el dolor de garganta o la mononucleosis.

La vuelta de Andreita cara de tabla y otra vez la bienvenida al virus.- Todo el universo institucional está enterado de las prácticas promiscuas, inmorales, bisexuales y anti sanitarias intramuros y extramuros de Andreita por sus malas costumbres y vagabunderías con titirimundi y la moraleja ha resultado al revés, porque han entendido mal y en vez de eludir infectarse han decidido seguir revolcándose todos en el mismo lodo y hasta padres de familia han contagiado a sus hijos y esposas, pero también esposas o mujeres en parejas han contagiado a sus inocentes maridos y a sus inocentes hijos y la saga de contaminación e infestación continúa, porque Andreita está de vuelta. Pero ojo, no solo es Andreita…Por otra parte no hay que ser muy inteligente para entender con qué y cómo está pagando Andreita su permanencia en la institución.

Sodomitas y Gomorritas.- Los sodomitas son hombres o mujeres que practican el sexo anal. Pero Sodoma siempre se empareja con otro topónimo: Gomorra. Según el relato bíblico del Génesis Sodoma y Gomorra, en Canaán, fueron las dos ciudades corruptas que el Dios guerrero destruyó con una lluvia de fuego y azufre. Por lo que al parecer sus habitantes cometían la que era considerada la peor de las faltas: el vicio contra natura que ha adoptado el nombre de sodomía, del que deriva el verbo sodomizar. Ya sabemos qué hacían los sodomitas, pero ¿a qué se dedicaban los gomorritas? ¿Qué maldades se cometían en Gomorra? Los vicios de estos gomorritas sí que son terribles y contra natura. A su lado Sodoma es una pequeñez. Así tal cual es la institución, donde los placeres carnales como moneda de pago por favores de corrupción, se mantienen en la cresta de la ola. No hay ninguna duda de los actos sodomitas y gomorritas que ha cometido Andreita para seguir dentro de la institución, donde nadie se preocupa de su propia alma y donde no hay ni valores éticos, ni morales, ni espirituales y donde les vale madre que se sepa de ellos lo que en contra de natura, de las leyes y de la moral hacen cotidianamente. La perversión impera en la institución, y al decir de la corrupción, no solo es en la concepción más conocida, sino conjuntamente en la corrupción del cuerpo y del alma. No les da pena, ni vergüenza hacer lo que hacen y peor aún no tienen temor de Dios y desafían sus castigos. En grande delito de corrupción y poniendo en evidencia su calidad de gomorritas y sodomitas están todos aquellos que alardean de ser gente proba y moralmente intachable, pero se mantienen allí dentro disfrutando del ambiente de ilícitos carnales, espirituales y morales, haciéndole lobby a Satanás para entregarles sus almas inmortales. Andreita califica de envidiosos a quienes la llaman a la reflexión para su salvación y está tan sucia en la pudrición del pecado y la inmoralidad que se jacta y vanagloria de ello, pues al mantenerse dentro de la institución se siente poderosa alardeando del síndrome de hubris en holocausto al infierno. Como dice el refrán: “para morir solo basta con estar vivo” y nada más hace unas semanas murió de un infarto un insigne amigo, talentoso y honroso profesional y de un día para otro ya no estaba físicamente con nosotros. Pero Andreita y sus pares inmorales se creen inmortales y que siempre serán los titulares de los cargos que ahora ostentan, por lo que solo piensan en que se sienten agradablemente drogados por el poder, el pecado y la corrupción que los maneja y nada los hace desistir de su mundo vandálico, hamponil y de desenfreno sexual.

Los falsos seronegativos.- Hay quienes a las pruebas del VIH resultan negativos aun teniendo el virus. Los investigadores analizaron muestras de tejido de autopsias de pacientes con VIH que tomaban antirretrovirales, y encontraron niveles indetectables del virus en su sangre. Pero el virus parece haber evolucionado y migrado al cerebro, riñones, bazo y otros tejidos de forma similar a lo que hace en pacientes de VIH que no toman antirretrovirales, dijeron los autores del estudio. El estudio aparece en la edición de octubre de la revista Journal of Virology. Es posible que el virus activo y sin tratar en los tejidos esté provocando enfermedades no relacionadas con el SIDA «que son cada vez más la causa de muerte de los pacientes con supresión viral», comentó McGrath. «Además, nuestros hallazgos sugieren que las estrategias para ‘curar’ la infección con el VIH, que se centran en el tratamiento de la sangre, deben plantearse como objetivos los lugares en que hay VIH en el tejido», añadió. University of California, San Francisco, news release, Oct. 20, 2016.

Un hervidero de inmundicia.- Si lo que se siente, se huele, se ve, se acciona y se propaga en la institución es impureza, deshonestidad, impudicia, corrupción, desvergüenza, libertinaje, obscenidad y vicio. Y tú alardeas de ser distinto a ellos, pero permaneces con ellos. Entonces eres una persona ambigua y estás bajo sospecha social y Dios te observa. Y tal como dijo John Wayne. “La perversión y la corrupción se disfrazan casi siempre de ambigüedad. Por eso la ambigüedad no me gusta, ni confío en ella”.

Cuando no son aberraciones.- Incontables veces y de manera reiterada a lo largo de la historia el novio pide a la novia una prueba de amor. Rara vez, esa prueba es solicitada por la novia al novio, pero es tiempo de invertir los papeles y en el mejor de los casos, que sea una solicitud mutua. Y es que esa prueba de amor involucra una verdadera entrega, un desprendimiento del propio yo en favor del otro, para el sosiego de ambos. Con la fortaleza de una educación cristiana y moral, recibidas en la crianza familiar las pruebas de amor en el significado que de común se entiende entre novios, puede conseguir una respuesta madura y equilibrada que conserve la entereza de sus cuerpos y de su moral. Pero en todo caso, cuando los corazones se entrelazan con la pureza de ese sublime sentimiento en el que es casi imposible detener los acontecimientos que se sucederán; porque es tan grande el embelesamiento que respiran los novios que creen morir si no concilian el encuentro ideal, aquel que los hace apreciarse como hechos el uno para el otro. Tal acción, sublime debe fusionarse también en la comunión del bienestar conjunto, en la certeza de sentirse amado o amada realmente, porque en ello se juega más que unos momentos de arrebato y ardor. Es la responsabilidad por el hálito vital, aquel que el creador nos ha insuflado y del que debemos ser cuidadosos administradores para entregar cuentas cuando los años nos hayan permitido disfrutar de nuestra descendencia si Dios así lo permite. La prueba de amor se pide desde la fortaleza del propio amor, desde la certeza de sentirse amado o amada y desde el resplandor de la autoestima, porque se crea amor cuando uno mismo se quiere. Si bien la prueba de amor, es suplicada desde el ímpetu de los seres que anhelan unirse porque se desean y se quieren el uno para el otro, constituye para muchos, solo y simplemente la posesión carnal, aunque para otros es un encuentro de dos almas que se aman y en la que otrora apuntaba a cerciorarse de la honestidad de quien se preciaba de doncella. Ahora la idea de esa prueba debe concebirse desde una perspectiva distinta o por lo menos con mayores ramificaciones, porque la sexualidad responsable implica o comporta una decisión cónsona con una perspectiva de vida sana. En otros tiempos, la honestidad de quien pedía y quien daba la prueba de amor, involucraba en algunos casos un verdadero compromiso hasta el punto de formar un hogar, y de igual modo muchos truhanes lograban mediante el engaño seducir a incautas jóvenes que impresionadas o confiadas demostraban su afecto. Si alguien te pide una prueba de amor y tú sabes a que se refiere, y es tan grande tu amor como para acceder a sus pretensiones, tú también debes quererte tanto como para pedirle a su vez una prueba de amor. A estas alturas de la vida, las pruebas de amor deben ser recíprocas; nadie puede sentirse ofendido u ofendida si su novio o novia desde la fortaleza que le da el querer que se profesen, le pide también una prueba de amor. Y es allí el momento para que ambos concurran solícitos y racionalmente a demostrarse mutuamente la magnitud de todas las cosas bellas que se dicen y se regalan, mediante la práctica de la prueba de amor. Cada cual es dueño de su destino y el hacedor de su camino, pero la prudencia siempre es buena compañera, sobre todo en estos tiempos donde la turbulencia de las enfermedades de transmisión sexual está haciendo mella a paso acelerado. Por eso, y para estos fines la mejor prueba de amor es la prueba del VIH sida, porque es un examen que te puede salvar la vida.

Activo o espectador, entre sodomitas y gomorritas, más que tu salud física y mental, pierdes tu alma inmortal.

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

