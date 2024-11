¿El gobierno sabe dónde está María Corina Machado o la lanza a pegar? #14Nov

- Publicidad -

En el último mes, el mandatario Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno no han dejado de hablar de María Corina Machado y el sitio dónde podría estar resguardada desde principios de agosto cuando aseguró que estaba en la «clandestinidad» porque temía por su vida.

“Escribo esto desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, mi libertad y la de mis compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro”, señaló la líder de la oposición venezolana en una columna publicada el 1 de agosto en el diario estadounidense The Wall Street Journal.

¿El gobierno sabe realmente dónde se encuentra Machado o la lanzan a pegar? TalCualVerifica hizo una revisión de las más recientes declaraciones de los funcionarios gubernamentales y de las respuestas de la oposición sobre el tema.

El gobernante, desde inicios de octubre ha dicho, primero el día 16 de ese mes y luego el pasado 1 de noviembre, que la fundadora de Vente Venezuela no se encuentra en el país. Mientras que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ha señalado que las autoridades saben cuál es el «escondite» de Machado.

El pasado 1 de noviembre, Nicolás Maduro dijo que la líder de oposición María Corina Machado salió de Venezuela. Aseguró que la dirigente se dirigía a Colombia y a Panamá. «Anda buscando reuniones, que los reciba el presidente de por allá y diciendo mil improperios y ataques contra Venezuela, pidiendo sanciones y una invasión contra Venezuela», dijo Maduro ese día.

Antes, el 16 de octubre, asomó que se había ido a España. Sin dar nombres ni referencias directas, dijo que «ella» había abandonado el país, pese a que tiene prohibición de salida del territorio nacional desde junio de 2014.

«No se lo digan a nadie, se fue del país, me dicen mis fuentes que huyó (…) son cobardes, son buenos para lanzar mensajes de odio e intolerancia, pero se fue, le llegaron las maletas Gucci y se fue», sostuvo Maduro. Luego, el ministro de Información Freddy Ñáñez, escribió en su canal de Telegram que según el mandatario «María Corina Machado huyó del país hacia España”.

Cabello, en tanto, dijo el pasado 30 de octubre que la administración oficialista sabía dónde estaba el «escondite» de Machado. Asomó que se trataba de una embajada pero no dijo en cuál. «Tenemos que hacerle creer que nadie sabe dónde está, para que crea que se puede esconder, pero nosotros sabemos dónde está».

Pese a los señalamientos contra Machado, ninguno ha mostrado pruebas del lugar donde podría encontrarse, más allá de hacer referencia a las paredes blancas que se ven en el fondo de los videos que publica la líder de la oposición venezolana.

La dirigencia opositora le ha salido al paso al oficialismo. Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde el pasado 8 de septiembre, desmintió las aseveraciones que dio Maduro el 1 de noviembre.

«Esas declaraciones no son más que un despropósito o una temeridad. Yo he conversado con María Corina en varias oportunidades en fechas recientes. Ella se encuentra en resguardo en algún lugar en Caracas. No está en el exterior, está en Venezuela. Y allí va a permanecer», dijo González Urrutia durante una entrevista con César Miguel Rondón.

El opositor calificó las declaraciones del oficialismo como «una campaña del régimen para intentar ocultar la realidad, que no es otra que el pueblo venezolano se expresó de una manera muy clara, muy firme y muy contundente el 28 de julio, eligiendo a la candidatura y la fórmula que representaba Edmundo González Urrutia».

Lo dicho por Edmundo González Urrutia hizo que Cabello cambiara su propia versión. El pasado 6 de noviembre, el dirigente del PSUV dijo que Machado le ordenó a González decir en la entrevista que tuvo con César Miguel Rondón que ella está escondida en Caracas «lo cual es mentira».

Machado también ha reiterado que está en Venezuela. El 16 de octubre la propia dirigente le respondió a Maduro:

«Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela, la gente lo sabe y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy, y yo no les voy a dar ese gusto», dijo Machado en entrevista con EVTV Miami. Machado recalcó que tanto ella como los ciudadanos están «aquí luchando y decididos a avanzar hasta el final».

El sitio de resguardo donde se encuentra María Corina Machado sigue ocupando espacio y tiempo en las alocuciones de funcionarios de la administración de Nicolás Maduro.

Este lunes 11 de noviembre, durante el programa con Maduro plus, el gobernante nuevamente se refirió a la ubicación de la líder de la oposición. Aseguró que se encuentra «conspirando» en Colombia. «Es una criminal que a esta hora está conspirando. Se fue del país a conspirar, se fue del país a buscar dólares en Colombia del narcotráfico», dijo sin mostrar pruebas.

