OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Importante es dejar huellas #14Nov

La creencia comienza por la imaginación motivo por el cual debemos darle crédito a lo que imaginamos, proponer hacer algo que a todos beneficie, dar apoyo, desear que sea un hecho real y ayudar a quienes desean producir y no destruir, bienvenido sean y llegan en buen momento para que alimenten la esperanza, el ánimo y demuestren que no todo está ausente y extraviado a lo que todos deseamos, que suceda el crecimiento económico, la generación de empleo y alimentación integral para todos, que se reconozca dónde está la falla de los errores políticos, económicos para mal de toda la nación, sobre todo en los rubros más importantes del planeta que es la de producir los alimentos en general, que siempre es la agricultura y la ganadería.

Hago este comentario porque vi y leí que el nuevo ministro de Agricultura y Tierras anunció recientemente que dentro de pocos días habrá una cumbre con el mayor apoyo en beneficio al sector agrícola pecuario, por supuesto una buena comunicación, cooperación con una inversión y que sea de beneficio a estos dos importantes sectores, que necesitamos tres veces a diario y los agricultores y ganaderos reciben esto con beneplácito pero consciente de que no es una dádiva, que es un toma y dame con retorno y vuelva a circular la ética y la disciplina.

Pido que le demos la bienvenida a esta cumbre y la apoyemos, ya que será de gran beneficio para la economía y el crecimiento económico para que con la idea de estos ministros, Dios diga Amen y cuenten con ganaderos y agricultores resteados por el bien de todos.

Ojalá que este apoyo sea realidad y no se conviertan en una utopía y sea incluida en esta cumbre de alto nivel unos cuantos experimentados de esos apasionados que aman el campo, como un comité consultivo o personas que si saben como se pone a producir la tierra, no es que se dude de la capacidad de quienes tienen estas iniciativas, sino que me viene a la memoria y no recuerdo quien lo dijo pero fue muy claro al decir que la agricultura era muy fácil de manejarla desde una oficina, con un buen escritorio y un aire acondicionado, pero el problema que para un sembradío las tierras y el arado está a muchos kilómetros y hay que dejar la corbata y con un poco de callos en las manos, tierrita en las uñas y botas, sugiero acompañarse con los que son prácticos y con la teoría, así que señor ministro lo importante no es dar el primer paso, lo importante es dejar huellas, el país nos necesita unidos monolíticamente, por el bien y las buenas relaciones con el mundo productivo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

