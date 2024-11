Calle 7 y 8 de Las Mercedes en Cabudare permanecen sin servicio eléctrico #15Nov

- Publicidad -

Habitantes de la calle 7 y 8 de la urbanización Las Mercedes de Cabudare permanecen sin servicio eléctrico desde las 4:00 pm del pasado sábado 9 de noviembre.

“Hubo dos fluctuaciones eléctricas que afectaron el servicio, nos quedamos con una sola fase en la calle 7, en la 8 y adyacencias a la misma están sin luz también”, reseñó Alberto Martínez.

- Publicidad -

Reseñó además que, en la calle 7 hay solo una fase (110v) mientras que en la calle 8 se encuentran sin ninguna de ellas. Situación que afecta a más de 50 familias, indicó.

Una cuadrilla de Corpoelec visitó el lugar y tras la inspección “nos dijeron que los transformadores de ambas calles están totalmente dañados”. Hasta la fecha, no han recibido una respuesta satisfactoria; ya los reportes han sido efectuados por vía telefónica y a través de la «Ven App».

Los residentes de la zona piden una pronta solución tanto a Corpoelec como a las autoridades correspondientes, ya que no cuentan, además, con el servicio de agua potable y los alimentos se descomponen, así como no pueden desarrollar el resto de sus quehaceres de manera óptima y la calidad de vida no es digna. Situación que afecta de manera más fuerte a adultos mayores, niños y personas con distintas patologías médicas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí