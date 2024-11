COLUMNA Ajedrez para todos (44) #16Nov

- Publicidad -

CONDICIONES DE JUEGO DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ

Esta columna número 44 será publicada en el centenario diario “El Impulso” de Barquisimeto el sábado 16 de noviembre y una semana después estarán concentrados en sus hoteles con sus equipos de asistentes y analistas los dos grandes rivales de este match mundialista: el actual campeón mundial de ajedrez GM Ding Liren (China) y el retador oficial FIDE el joven GM Dommaraju Gukesh (India) listos para asistir a la ceremonia inaugural a celebrarse el domingo 24/11/ en Singapur y como sede tendrá el Resorts World Sentosa, famoso por sus lujosas instalaciones y su hospitalidad de primera clase. Sentosa es un complejo turístico insular frente a la costa sur de Singapur, conectado a la ciudad por carretera, teleférico, pasarela peatonal y monorraíl. La 1ª) partida se jugará el lunes 25 de noviembre 2024 y pasará a ser parte de la historia del ajedrez mundial porque se celebrará en el año centenario de la FIDE y porque veremos de que está hecho el GM Ding Liren, si logra retener su título de campeón mundial o si el GM indio Gukesh, quien es el retador mundial más joven, se titula campeón mundial a los 18 años de edad, quebrando el record que aún tiene el GM Gari Kasparov cuando se tituló campeón mundial en 1985 a los 22 años de edad.

El match mundial está programado por la FIDE a un máximo de 14 partidas con tiempo clásico, es decir, 120 minutos para las primeras 40 movidas y luego 30 minutos a “finish” con incremento de 10 segundos, se titula campeón quien logre primero 7,5 puntos. Un premio extra o “bono” de 200.000 US dólares recibirá cada jugador por cada partida ganada y al final del match quien resulte vencedor recibirá 1.300.000 US dólares, y el perdedor recibirá 1.200.000 US dólares, premio más que de “consolación” por jugar ajedrez. Cada 3 partidas se les dará un día libre de descanso o de planificación a los contrincantes y estos días libres son: el 28/11/24 y en diciembre los días: 02, 06, y 10. En caso que el match finalice empatado se jugarán matches rápidos y blitz los días 12 y 13 de diciembre hasta lograr un ganador.

La diferencia horaria entre Venezuela y Singapur son 12 horas, así cuando en Venezuela sean las 10:00 de la noche en Singapur son las 10:00 de la mañana, por ende, infiero que si las partidas se juegan a las 3:00 pm hora de Singapur, en Venezuela serán las 3:00 am o de la madrugada.

EL 1ER TORNEO DE AJEDREZ IRT “MEMORIAL” MI JULIO OSTOS:

El 14 de diciembre se llevará a cabo en Valencia, Venezuela, este torneo en homenaje al Maestro Internacional (MI) Julio Ostos (QEPD) quien representó a Venezuela en 9 olimpíadas, fue campeón nacional en varias ocasiones y siempre representó al estado Carabobo.

Julio Ostos inició actividades como ajedrecista en 1970, de hecho él y yo somos de la misma generación y lo conocí en la “Casa del Maestro”, Barquisimeto, en un match de ajedrez realizado el 20 de mayo de 1970 entre Lara y Carabobo a doble vuelta. A mí me tocó enfrentar en el 2º. tablero a un joven Julio Ostos y logré hacer tablas con Ostos las 2 partidas (Una de estas partidas está publicada en mi libro “Entre el Ajedrez y la Universidad, 2014, pág. 51). Luego en 1974 se celebró en Barquisimeto (“Club Cuatricentenario”) el campeonato nacional por equipos, Carabobo fue el campeón con Julio Ostos de 1er. tablero y ya más sólido como ajedrecista, de hecho en este torneo venció al entonces campeón nacional MN Alberto Caro. Cuatro años después Ostos ya era un destacado y fuerte ajedrecista nacional y bajo el entrenamiento del GM argentino Don Julio Bolbochán, Ostos, Antonio Palacios y Antonio Fernández fueron a competir en torneo en Cuenca, Ecuador, con excelente actuación porque los 3 se graduaron de Maestros Internacionales (MI) los primeros que tuvo Venezuela. Luego no coincidí con Ostos en torneos porque me dediqué de lleno a mi carrera como Médico Veterinario, profesor e investigador científico en la UCLA y dejé al ajedrez como una actividad complementaria que me ha traído muchas satisfacciones. Ostos, por el contrario, se dedicó totalmente al ajedrez, representó a Venezuela en 9 torneos olímpicos, y ganó con frecuencia torneos nacionales y tuvo buenas figuraciones en torneos internacionales. Aquí presento un resumen de las primeras 5 olimpíadas en las cuales Julio Ostos participó: 1a) 23ª) olimpíada, Buenos Aires, 1978, récord de Ostos: +7=4 -3 evento donde derrotó al reconocido Gran Maestro español Diez del Corral. 2ª). 24ª) olimpíada: en isla de Malta. récord de Ostos: +4=5 -3, en 1ª ronda Venezuela enfrentó a la poderosa escuadra de la URSS match que finalizó 2,5 a 1,5 ptos, sólo perdió Ostos luego de gran oposición que le hizo al campeón mundial A. Karpov. 3ª). 25ª) olimpíada, 1982, en Lucerna. récord de Ostos: +6 =3 -4. 4ª). 28ª) olimpíada, 1988, en Tessalónika, récord de Ostos: +4 =3 -5, perdió dura partida contra el reconocido GM filipino Eugenio Torre. 5ª). 36ª) olimpíada, Calvia, España, 2004. récord de Ostos: +3 =0 -5. y 6ª). 37ª) olimpíada, Turín, 2006. Ostos jugó de primer suplente: récord de Ostos: +2 =1 -3.

Para el Torneo “In Memoriam” del 14/12/2024 en Valencia se han inscrito a la fecha 47 jugadores 6 de ellos están entre los 10 mejores ajedrecistas de Venezuela según “ranking” FIDE de noviembre 2024 a saber: MI Félix Ynojosa, MI Juan Röhl, MF Said Escalona, MF Fabián Vivas Zamora, MF Andrés Guerrero, y MF José L. Castro Torres. Les deseo el mayor de los éxitos a los ajedrecistas y organizadores de este gran torneo en memoria a MI Julio Ostos (QEPD).

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

