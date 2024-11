Guillermo Palacios: Gobierno tiene que dar explicación del motivo para desnacionalizar empresa que genera ingresos #16Nov

- Publicidad -

En un gobierno democrático, respetuoso de la Constitución y las leyes, porque esa es su obligación con la nación, todas las decisiones que se tomen tienen que ser transparentes; pero, eso no ocurre en Venezuela, dice el doctor Guillermo Palacios, quien tiene una dilatada trayectoria parlamentaria y se ha caracterizado por su lucha contra la corrupción.

Ahora, que se ha conocido por medio de una correspondencia enviada por el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro, acerca de la posible venta de Monómeros, le preguntamos. doctor Palacios, ¿puede Maduro hacer esa operación sin dar cuenta de la misma a los venezolanos, tratándose de la desnacionalización de una empresa que está generando ingresos al Estado venezolano?

Donde no hay Estado de Derecho, donde no se respetan las leyes, donde hay disposiciones inconstitucionales mediante las cuales el gobierno puede hacer lo que se le antoje y donde el Ejecutivo Nacional tiene control absoluto sobre los demás poderes públicos, en el caso que se le presente la necesidad de acudir a la Asamblea Nacional para hacer una operación de esa naturaleza, nadie duda que, sin discusión alguna, obtendría el visto bueno. Ese procedimiento no tendría trabajo.

Ahora bien, tratándose de una empresa, como Monómeros, que nuevamente está funcionando sin dificultad alguna, que está produciendo los insumos que tienen mayor demanda en Colombia y en otros países, que genera ingresos a Venezuela, tendríamos que preguntar: ¿Cuáles son las razones que puede esgrimir el gobierno para que ponga en venta esa empresa que está operando con toda normalidad?

Además que se encuentra en plena producción, esa empresa tiene funciones sumamente importantes para ayudar a los agricultores a tener buenos rendimientos en sus cultivos, a través de programas de asistencia técnica. De quedar en manos privadas esa empresa, lo más probable es que quienes la adquieran van a incrementar el precio de los productos y serán muchísimos los agricultores que se verán afectados, como es la consecuencia que está pensando, en estos momentos, el presidente de Colombia. y de ahí su preocupación por la posible venta de ese activo económico venezolano.

Aunque puede tener el Ejecutivo Nacional posibilidades ciertas de que la Asamblea Nacional no ponga trabas para una negociación, ¿no existe impedimento por parte del gobierno de los Estados Unidos que le ha impuesto sanciones a Pdvsa, una de cuyas filiales es la que tiene bajo su administración a Monómeros?

Por parte de Estados Unidos hubo una licencia para que esa empresa pudiera funcionar a pesar de las sanciones de Pdvsa. Esa licencia fue otorgada cuando Monómeros se encontraba bajo las manos del gobierno interino de Juan Guaidó y se ha mantenido después de pasar nuevamente al control del gobierno de Maduro. La empresa está en capacidad de producir y cumplir sus objetivos, motivo por el cual creemos que deben haber explicaciones sobre las razones por las cuales ha sido puesta en venta, o existen condiciones para hacerlo, o está planteado el propósito de venderla. Aunque todavía Maduro no le ha dado respuesta a la carta de Petro acerca de ese tema, indudablemente, existe una gran expectativa porque Monómeros está funcionando con toda normalidad y para los colombianos, principalmente, así como para otros países, la empresa es de vital importancia por los insumos que produce para la agricultura.

