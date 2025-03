Doctor Ruy Medina anuncia su candidatura a la Gobernación de Lara #26Mar

- Publicidad -

El doctor Ruy Medina, una figura emblemática de la salud larense con 60 años de trayectoria profesional, incluyendo 50 años de ejercicio en el Hospital Central Antonio María Pineda y su servicio en la emergencia de este importante centro asistencial, anunció este miércoles 26 de marzo formalmente su candidatura a la Gobernación del estado Lara para el próximo periodo electoral.

En un llamado directo a la colectividad larense, Medina expresó su motivación para aspirar al máximo cargo regional, fundamentada en su vasta experiencia al frente de la salud en el estado. Recordó su paso por la Dirección del Hospital Central, la Dirección Regional de Salud y su liderazgo durante 25 años en la jefatura del departamento de emergencia y medicina crítica.

«Pongo mi experiencia y mi trayectoria a disposición del estado Lara, aceptando las postulaciones que he recibido para optar a la gobernación», afirmó el Medina, enfatizando que su principal objetivo es «buscar la solución, primordialmente y de primera importancia, a la salud en el estado«.

Desarrollo integral

El candidato argumentó que la salud es un pilar fundamental para el desarrollo integral de la sociedad.

«Si no tenemos salud, no podemos trabajar, no podemos estudiar, no podemos producir, no podemos desarrollarnos como personas y como familias», sentenció.

Si bien la salud se erige como la prioridad número uno en su propuesta de gobierno, el galeno aseguró que otros problemas cruciales del estado también serán abordados con seriedad. Mencionó específicamente la problemática del agua, la necesidad de mejorar la vialidad y la importancia de fortalecer las instituciones educativas en todos sus niveles.

«Todos estos problemas deben enfrentarse con seriedad, buscando los recursos necesarios y asesorándonos con técnicos y especialistas en cada área», explicó Medina, destacando la importancia de desarrollar los programas existentes y de trabajar en conjunto con profesionales de diversas disciplinas dentro de la gobernación.

En infraestructura

En relación a la infraestructura de salud, el candidato propuso convertir la estructura anexa al Ambulatorio de Cabudare en un hospital oncológico con 100 camas para la atención especializada de pacientes con cáncer. También señaló la necesidad de culminar y mejorar las instalaciones del Hospital doctor Pastor Oropeza Riera.

Medina hizo un llamado a la unidad de todos los larenses, trascendiendo diferencias políticas o de cualquier índole.

«Mi planteamiento no es para grupos, es para todos los larenses. Voy a gobernar para todos, independientemente de creencias o tendencias políticas», aseguró, reafirmando su compromiso de trabajar en la planificación y solución de los problemas del estado para el bienestar de todos sus habitantes.

Al ser consultado sobre la prioridad específica dentro de las problemáticas del estado, Medina reiteró con firmeza que «la prioridad absoluta es la salud, la prioridad fundamental es la salud» y explicó que la imposibilidad de acceder a insumos médicos y medicamentos en los centros de salud es una situación inaceptable que debe ser abordada de manera urgente.

