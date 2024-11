¿Es indispensable hablar inglés para conquistar la corona del Miss Universo? #18Nov

- Publicidad -

La reciente edición del Miss Universo 2024 dejó una estela de polémica tras la participación de la representante venezolana, Iliana Márquez. Durante la ronda de preguntas, la candidata enfrentó una situación que generó un intenso debate en los programas de farándula y redes sociales: la aparente dificultad para comprender y responder en inglés la pregunta final.

Márquez, quien destacó por su desempeño en las etapas previas del certamen, al parecer logró transmitir con claridad su mensaje durante la ronda de preguntas, lo que llevó a muchos a cuestionar su dominio del idioma inglés. Sin embargo, poco después del evento, la misma representante venezolana reveló que la traductora asignada le había transmitido una versión alterada de la pregunta original, lo que habría afectado su respuesta.

“Fue algo que no se ensayó. No hubo alguien que nos dijese “aquí va a estar un traductor”. Yo llené siete planillas donde pedí a mi traductor para la noche final, porque si bien es cierto el idioma inglés no es mi fuerte, lo practiqué muchísimo y logré comunicarme con la mitad de mis compañeras por tres semanas”, enfatizó Márquez durante una entrevista para el programa Pica y se Extiende de Telemundo.

“Dios nunca borra una historia sin tener algo mejor que escribir en ella. No es el cabello, no es el vestido, es lo que está destinado a ser”, refirió.

Miss Venezuela: El inglés, un plus pero no un requisito

Nina Sicilia, gerente general de la Organización Miss Venezuela, abordó la importancia del idioma inglés en la preparación de las candidatas para los concursos internacionales.

Durante una entrevista con la periodista Shirley Varnagy este lunes 18 de noviembre, Sicilia reconoció que el idioma inglés es una herramienta valiosa para las concursantes, pero aclaró que no es un requisito obligatorio para inscribirse.

«Es preferible que lo maneje, sin embargo, no es un requisito. El inglés es un tema que nos ocupa, pero en el caso de México, donde se llevó a cabo el último certamen, gran parte del desempeño fue en español», afirmó Sicilia.

La exreina de belleza también destacó que, más allá del idioma, las candidatas deben poseer una serie de habilidades y competencias que les permitan destacar en el escenario internacional.

