Ileana Márquez rompe el silencio tras la polémica traducción que desvió su respuesta en Miss Universo #18Nov

La gala del Miss Universo 2024 estuvo marcada por un incidente que podría haber cambiado el destino de Ileana Márquez, Miss Venezuela, quien llegó al top 5 de la competencia, pero un error en la traducción durante la pregunta final sembró la controversia en redes sociales y dejó a los fanáticos cuestionando el rol de los traductores en estos eventos internacionales.

Ileana Márquez, quien logró destacarse entre las 90 candidatas del certamen de belleza, recibió una interrogante del jurado en la etapa decisiva. Según fuentes cercanas al evento, la pregunta original abordaba el tema de la “mujer perfecta”, pero en el momento crucial de la traducción, se cometió un error significativo. La traductora transformó la pregunta en un cuestionamiento sobre “experiencias vividas” o “momentos importantes”, lo que desvió completamente el enfoque de la interrogante y obligó a la representante venezolana a responder algo que no estaba alineado con la intención original.

El Error que Pudo Costarle la Corona

El error de traducción, aunque involuntario, pudo haber afectado la evaluación final de los jueces. Los expertos en certámenes de belleza señalan que cualquier discrepancia en la respuesta, especialmente en una competencia de tan alto nivel, puede ser un factor decisivo. En este caso, la pregunta mal interpretada llevó a una respuesta que, aunque coherente y elocuente, no abordaba el tema que el jurado había planteado.

Esto, en un certamen tan competitivo como el Miss Universo, podría haber significado la pérdida de puntos vitales para Ileana, dejándola fuera de la contienda por la corona, a pesar de haber llegado hasta el top 5.

El hecho rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los usuarios calificaron el error de traducción como un “saboteo” y expresaron su desacuerdo con la intérprete asignada al evento. Muchos señalaron que la precisión en la traducción es esencial, especialmente en una competencia de este calibre, donde cada palabra cuenta. Los cibernautas exigieron que se priorice la contratación de traductores profesionales con experiencia en contextos tan importantes.

Ileana Márquez Rompe su Silencio: «Son Cosas que Pasan»

Tras la conclusión del certamen, Ileana Márquez compartió sus impresiones sobre el error con el creador de contenido La Divaza, quien estuvo presente en el evento. A través de su cuenta de TikTok, La Divaza compartió un fragmento de la conversación en la que la reina venezolana relató su experiencia durante la competencia. En sus declaraciones, Márquez explicó que desde el inicio de la competencia había estado pendiente de contar con una traductora adecuada, pues sabía que el mensaje que iba a dar debía ser claro y preciso.

“Desde el principio yo estaba atenta porque sabía que mi mensaje debía llegar con claridad. La traductora no aparecía y yo le dije, quiero mi traductora porque el mensaje tenía que ser fuerte y claro”, comentó Ileana. Sin embargo, la traducción no fue la esperada, y Márquez reconoció que la pregunta que le llegó no tenía nada que ver con la interrogante original sobre la “mujer perfecta”. “En la primera pregunta me dijeron: ¿qué es lo más importante que me ha pasado hoy? Y era totalmente distinta», añadió.

A pesar del contratiempo, la joven reina mantuvo la calma y profesionalismo, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y afirmando que este tipo de cosas pueden suceder en eventos tan grandes. En su intervención, subrayó que, a pesar del error, la experiencia en Miss Universo fue invaluable y que la vida continúa. Su respuesta tranquila ante la adversidad fue aplaudida por los usuarios en las redes sociales, quienes manifestaron su apoyo incondicional.

