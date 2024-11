VIDEO | Gustavo Petro califica las elecciones presidenciales en Venezuela como un «error» #19Nov

- Publicidad -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció recientemente sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, calificándolas como un «error» y asegurando que no hubo un voto libre debido al bloqueo económico que sufre el país.

En una entrevista con el medio brasileño O Globo, Petro reflexionó sobre el proceso electoral del 28 de julio y expresó su preocupación sobre la falta de transparencia en los resultados y la conducta del gobierno venezolano.

“Creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fue un error las elecciones, miradas después, yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre, si hay un bloqueo”, dijo Petro, quien inicialmente había apoyado la idea de realizar los comicios.

El mandatario colombiano también apuntó que el comportamiento del Gobierno de Nicolás Maduro fue “oscuro” y no ofreció claridad sobre las actas electorales. La oposición, encabezada por María Corina Machado, había sostenido que su candidato, Edmundo González, fue el verdadero ganador de los comicios, pero no pudo presentar pruebas concluyentes debido a la falta de acceso a las actas oficiales. Petro agregó que el hecho de que las autoridades venezolanas no mostraran estas actas dejó un «manto oscuro» sobre el proceso electoral.

Gustavo Petro califica las elecciones presidenciales en Venezuela como un "error" y cuestiona la falta de transparencia del gobierno de Maduro pic.twitter.com/FA088tRxao — Elimpulso.com (@elimpulsocom) November 19, 2024

Petro no ocultó su preocupación por los intereses internacionales en Venezuela, particularmente en lo que respecta a su enorme reserva de petróleo. Aseguró que los intereses geopolíticos en la nación venezolana han contribuido a generar dudas sobre la legitimidad de las elecciones y el futuro político del país.

“Venezuela tiene que blindarse de los poderes mundiales más interesados en el petróleo. En algún momento, su pueblo sabrá cómo llegar a un acuerdo para protegerse de esos agentes nocivos para su sociedad”, afirmó el presidente colombiano.

Además, Petro destacó que la exigencia de un cambio radical en el gobierno venezolano no es «realista» en este momento, aunque señaló que podría haber una oportunidad para una transición más adelante, si las condiciones lo permiten.

En cuanto a la postura que adoptará Colombia respecto a la legitimidad de Nicolás Maduro luego del 10 de enero, Petro aún no ha fijado una posición clara sobre si reconocerá o no al mandatario venezolano tras su nuevo período presidencial.

Finalmente, el presidente colombiano también abordó la situación del bloqueo económico contra Venezuela, señalando que esta medida merece ser objeto de críticas contundentes. Según Petro, el bloqueo solo contribuye a agravar la crisis humanitaria del país y a fomentar la falta de confianza en el proceso electoral.

