Lopez Trocel: Transportistas solicitan una tarifa entre 0,60 y 0,70 centavos de dólar para operar con normalidad #22Nov

- Publicidad -

Con una tarifa equivalente a $0, 60 o $0,70 centavos el transporte público podría operar sin dificultades, ya que esto equivale a Bs 27 y Bs. 32, mientras que lo que cobran en este momento que son 15 bolívares, no representan ni siquiera un 0,30 centavos de dólar, en un país dolarizado donde todo lo compran en dólares, pero el pasaje lo cobran en bolívares, dijo José Luis Trocel, coordinador del Comando Intergremial del Transporte público.

Advierte que la situación actual del sector transporte es muy grave, la tarifa que están cobrando actualmente no les alcanza para mantener los costos operativos de las unidades , y el usuario no tiene capacidad económica para pagar el monto del pasaje que corresponde, advierte José Luis Trocel.

- Publicidad -

Señala que la única opción es que el Estado, que es el que recibe los ingresos por concepto de petróleo e impuestos, debería darle un subsidio directo a los usuarios para que ellos puedan cancelar las tarifas que corresponden a los costos operativos de los transportistas.

Señaló que en estos momentos están cobrando 15 bolívares, que es una tarifa absolutamente irracional y están solicitando una tarifa de Bs. 20 para las rutas urbanas, señalando que se le hizo una comunicación al ministro de Transporte y a las demás autoridades, en función de que se ajuste la tarifa.

Explicó que si no se ajustan las tarifas, se volverá al esquema de transporte a través de las llamadas “perreras” y camiones, donde no existe ninguna gaceta ni tarifa. Dijo que al compañero que se le dañó la caja de su unidad, la paraliza y hasta allí llegó, porque la tarifa que está cobrando no le permite mantener su unidad.

El segundo problema, más grave aún, es la falta de combustible para el transporte público , que se agudizó esta semana con la situación del gas, porque compañeros ante la falta de un suministro regular de gasolina, se ayudaban con el gas vehicular (GNV), el cual desapareció por completo por la explosión que hubo en Mónadas, la situación se agravó porque en este momento, los usuarios están caminando a sus sitios de trabajo, por la falta de unidades de transporte público .

Advierte que estamos en una economía totalmente dolarizada y por lo tanto la tarifa para el pasaje debería estar entre $0,60 o $0,70 centavos para el pasaje mínimo urbano, ya que esto tiene un efecto dominó que afecta al pasaje suburbano y al interurbano.

Advierte que los 15 bolívares que están cobrando, al tipo de cambio del BCV no llega siquiera a los $30 centavos, .ratificando que los repuestos, cauchos , lubricantes los cancelan en dólares y sus ingresos son en bolívares.

Trocel dijo que quiere aprovechar la oportunidad que le brindan los medios, para solicitar públicamente una reunión urgente con el Ministro de Transporte y el Gobierno Nacional, afirmando que no entiende porque no se ha dado esta reunión para plantear toda la problemática del transporte, dijo en Fedecámaras Radio.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí