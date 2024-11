VIDEO | Vecinos de Cabudare alertan sobre agua servida en las tuberías tras fuertes lluvias #22Nov

- Publicidad -

En el centro de Cabudare, municipio Palavecino, estado Lara, residentes de varias zonas denuncian que el agua que está saliendo por las tuberías no solo es sucia, sino que también tiene un fuerte olor nauseabundo, lo que ha generado alarma entre la comunidad.

La situación comenzó el pasado sábado, después de las fuertes lluvias que cayeron en el sector, las cuales provocaron la mezcla de aguas servidas con agua potable.

Vecinos como Ángel Valles, habitante de la zona, aseguran que el problema afecta principalmente a la Av. Libertador, la calle Santa Bárbara, la calle La Cruz y sus alrededores. Además, varios negocios de la zona, incluidos restaurantes, se han visto obligados a limpiar sus tanques de agua y recurrir a camiones cisterna para abastecerse de agua potable, debido a la fuerte contaminación del suministro. «Eso está ocurriendo en la Av. Libertador, también en la calle Santa Bárbara, y todas las calles adyacentes. Los negocios de la zona están afectados«, comentó Valles.

Habitantes de Cabudare denuncian grave contaminación del agua potable tras lluvias intensas #22Nov pic.twitter.com/rZHkmMTRau — Elimpulso.com (@elimpulsocom) November 22, 2024

Desde que el problema comenzó, los vecinos se han comunicado con los consejos comunales y han acudido a Hidrolara, la empresa encargada del suministro de agua en la región, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. «Fueron a Hidrolara y no le han dado respuesta», afirmó Valles, quien además señaló que el agua que sale de las tuberías tiene un color oscuro y un olor insoportable. A pesar de que el problema persiste desde el fin de semana, los trabajadores de Hidrolara no han acudido al lugar para evaluar los daños.

El grave incidente está afectando la salud pública, ya que el agua contaminada ha sido utilizada en diversas actividades diarias, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y complicaciones sanitarias. Ante esta situación, los residentes piden una pronta intervención de las autoridades para evitar mayores consecuencias.

