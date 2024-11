Entrevista Dominical | Enrique Márquez: Fuera de la Constitución no hay oportunidades para este país #24Nov

- Publicidad -

Enrique Márquez no sólo ha tenido un revés como candidato presidencial en el último proceso comicial de Venezuela, sino que también lo ha encontrado al haber acudido a las máximas instancias judiciales del país para pedir que el Consejo Nacional Electoral presente las actas de las elecciones del 28 de julio, cuyos resultados todavía constituyen un enigma.

Pero, no por eso, se siente derrotado, sino con mayor ánimo, entusiasmo y decisión para lograr lo que en este momento parece un objetivo imposible: el cumplimiento cabal de todo el contenido de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

- Publicidad -

Vino a Barquisimeto, tras haber estado en Guayana y ha seguido a San Felipe, trazando una ruta hacia otras ciudades en el peregrinaje por aglutinar un movimiento nacional, que esté por encima de partidos, organizaciones de todo tipo e individualidades.

Lea también: Enrique Márquez exige transparencia electoral al CNE e insiste en la necesidad de publicar los resultados

Al ser entrevistado por El Impulso dijo que por ahora ha contado con apoyo de varios dirigentes políticos de distintas tendencias, quienes han comprendido la labor que se debe hacer.

Aquí ha estado en un foro con el exalcalde de Iribarren y exgobernador Henri Falcón Fuentes, quien por cierto fue uno de los miembros de la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución y está tan entusiasta que, según Enrique Márquez, ya está trabajando en los proyectos que serán presentados próximamente para darle vigencia al texto constitucional.

Restricción

¿Cuál es su opinión acerca de la convocatoria hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que antes del quince de diciembre, hayan sido reformadas las leyes electorales?

Nosotros fuimos convocados. Creemos, primero, que esta convocatoria está mal organizada e incompleta, porque no se ha involucrado a toda la clase política venezolana, sino sólo a varios sectores. Consideramos que dicha convocatoria debe incluir a todo el mundo En segundo término, nos preocupa que la convocatoria la vemos muy complicada, porque estimamos que persigue objetivos de restricción de la participación política en vez de estimular esa participación; es decir, nosotros creemos que esa reforma de las leyes en la forma como se está preparando desde la Asamblea Nacional pudiera ser inconstitucional, y así lo hemos dicho y explicado. Nosotros vamos a seguir en este escenario, manifestando lo que creemos. Efectivamente, sí creemos que hace falta mejorar las leyes electorales; pero, esa mejoría tiene que lograrse mediante la firme intención de apertura y, no por el contrario, de cerrar la participación.

¿Cómo ve la amenaza que hace Diosdado Cabello, ministro de Interior y vicepresidente del partido de gobierno, de excluir a los partidos de oposición y a los candidatos a cargos públicos que no aceptan los resultados dados por el CNE sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio?

Eso no está en ninguna ley, ni tampoco en la Constitución. Viendo que no está en ninguna parte, lo que él está diciendo es completamente ilegal y demuestra ignorancia política. Al respecto, yo sostengo que nosotros tenemos que insistir en la vigencia de la Constitución y defenderla frente a amenazas como esa, que es totalmente absurda, antidemocrática y fuera de sentido común.

Tampoco está, concretamente, en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la citación hecha a los candidatos presidenciales y partidos que los apoyaron para que presentaran material electoral. ¿El propio TSJ violenta la Constitución?

Efectivamente, la Sala Electoral violenta la Constitución, la Ley Orgánica del TSJ y al Código de Procedimiento Civil porque aceptó un recurso supuestamente contencioso electoral, que no lo es. No es tal recurso. La Constitución está violada por todos lados y por ello es que instamos a defenderla.

Oscuro

¿Nos podría explicar lo del peritaje de las actas dispuesto por el TSJ, cómo fueron seleccionados los llamados “especialistas en materia electoral». y cómo se llegó a decir que todo lo hecho por éstos individuos fue de máximo nivel de excelencia técnico jurídico y por ello certificado de forma inobjetable?

Ese peritaje fue un error procesal y precisamente una violación al debido proceso, empezando que no se puede ocultar nada. No permitieron la presencia de testigos de los factores políticos, ni tampoco los expertos que teníamos para llevar a cabo una labor de esa naturaleza. En los tribunales cuando se trata de un proceso en que haya necesidad de expertos, éstos tienen que ser designados por las partes. Y en este caso, yo no sé que se hizo ahí realmente y por eso lo del peritaje está absolutamente oscuro.

Insostenible

Cuando el señor Elvis Amoroso, en su condición de presidente del CNE, dio la cifra sobre el 80 por ciento del resultado de las elecciones, denunció un hackeo masivo y esa misma denuncia la repitió la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez. ¿Cómo pudo dar resultados si hubo un hackeo que, presuntamente, destruyó las pruebas determinantes de las elecciones como son las actas?

Me estás haciendo la pregunta de las 64 mil lochas —ripostó en referencia a la última pregunta que se hacía en un programa de concurso de conocimientos por Radio Caracas televisión, a fines de los años cincuenta, cuando esa cantidad era tan gigantesca que le resolvía la vida a una persona.— Porque si hubo hackeo no podía dar resultados. Si fue verdad que ocurrió ese hackeo era imposible que pudiera dar cifras algunas. No podía haber totalidad si no existieran resultados parciales. En mi opinión, la madrugada del 29 de julio, lo que anunció como resultado, con un papel en la mano, el presidente del CNE es absolutamente insostenible, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista político.

¿Por qué cree usted que después que el TSJ exhortó al CNE a publicar las actas no lo haya hecho este organismo en Gaceta Electoral?

Indudablemente, violó la Constitución porque no lo hizo como está obligado a hacerlo; luego viola descaradamente las exhortaciones del Tribunal y desacata la decisión de la sentencia, cuando no publica los resultados por orden, primeramente de la Sala Electoral y luego de la Sala Constitucional.

Recusación

Usted recusó a la presidenta del TSJ por ser militante del partido de gobierno. ¿Violenta esta funcionaria la Constitución al tener esa condición política partidista?

Sí, yo hice la recusación con pruebas suficientes para demostrar que hay una vinculación directa de ella con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sin embargo, la Sala respondió diciendo que la recusación era inadmisible por extemporánea cuando fue realmente una respuesta totalmente equivocada, ya que lo hice en el marco del juicio, y en cualquier momento de un juicio el justiciable puede recusar.

Dentro de la misma Ley Orgánica del TSJ existe el derecho de revisar y dejar sin efecto decisiones de amparo y sentencias de cualquier tribunal, incluso del propio TSJ. ¿Qué pasó con usted cuando intentó en vano ese recurso?

La Sala Constitucional declaró inadmisible el recurso de revisión que se ha debido hacer porque la propia Constitución y la Ley Orgánica del TSJ obliga a actuar de oficio, lo que significa actuar sin petición en la revisión de cada una de las sentencias. En este caso, la comisión de inadmisibilidad es un exabrupto jurídico. Pero, más allá de eso, en la propia sentencia que declara la inadmisibilidad, respalda la sentencia de la Sala Electoral; es decir, que aunque no fue al fondo del asunto, al avalar esa sentencia es peor. Porque es un exabrupto colosal, lo que nos indica que estamos frente a un TSJ que no respeta la Constitución, ni su propia ley.

Advertencia

Como en toda esta entrevista usted se ha referido al irrespeto del texto constitucional, a sabiendas que esto ha venido pasando, ocurre ahora y posiblemente seguirá pasando, porque no se pueden cambiar, de la noche a la mañana, los jueces y magistrados que están administrando justicia, entonces, ¿cómo es que se le viene a la mente impulsar este movimiento que ha denominado Volvamos a la Constitución y está en un periplo con el fin de buscar aliados para esta causa?

El convencimiento de que fuera de la Constitución no hay oportunidades para este país. Fuera de la Constitución está el gobierno y podemos estar todos si no tomamos conciencia plena de que su texto tiene que ser cumplido estrictamente y a tiempo. Advierto que es necesario una política responsable con Venezuela. Y estamos tratando de construir con humildad, trabajo, esfuerzo, voluntad, empeño y decisión un movimiento que preserve nuestra Constitución y. naturalmente, el Estado de Derecho. Que devuelva la estabilidad jurídica al país que, en estos momentos, está muy golpeado; sin embargo, muy esperanzado en ese objetivo y en vivir en una democracia plena, sin presos por disentir del gobierno, con el funcionamiento de todos los servicios como están estipulados en la Constitución y, por supuesto, con todas las condiciones que haga de Venezuela la mejor nación del mundo. Y este objetivo tiene que ser de todos los venezolanos porque todos queremos lo mejor, lo cual es alcanzable si nos unimos, como va a ocurrir, con ese fin.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí