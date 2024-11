PulsoEmpresarial Fundadown Venezuela sigue transformando realidades gracias a “Un Gesto Solidario” de Fundación Traki

- Publicidad -

Fundadown Venezuela es una asociación civil con una trayectoria de más de 18 años dedicados a promover la salud integral (física, psicoemocional y social) de personas con síndrome de Down de todas las edades y de sus familiares. Desde su creación en 2006 ha actuado como un puente entre las familias que requieren servicios de salud y los profesionales y centros que ofrecen esos servicios.

Si bien el síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición genética que ocurre en 1 de cada 1000 nacimientos, caracterizada por ciertos trastornos en el desarrollo y en el funcionamiento de diversos órganos que requieren atención a lo largo de la vida. En su larga experiencia, Fundadown ha comprobado la importancia no sólo de atender efectiva y tempranamente los problemas de salud, sino también de brindar orientación, información y acompañamiento oportuno a las familias por distintas vías para elevar las potencialidades y lograr mejoras significativas en la calidad de vida de esta población.

Desde su creación hasta la actualidad, Fundadown Venezuela no cuenta con subsidios de entes públicos o privados, externos o internos. Su labor de casi dos décadas está sustentada en el apoyo de numerosos de aliados y colaboradores, con quienes suma esfuerzos, medios y recursos para llevar adelante su misión.

Gracias al programa de recaudación “Un Gesto Solidario” de Fundación Traki, a lo largo de este 2024 se han beneficiado directamente más de 5.000 personas, cifra que incluye personas con síndrome de Down, familiares, cuidadores y profesionales relacionados con esta con esta condición genética. Los apoyos brindados por Fundadown Venezuela van desde operativos médicos en los que se ofrecen consultas y exámenes gratuitos en diversas especialidades como ginecología, endocrinología, neurología, pediatría, urología, odontología y oftalmología, hasta la atención y seguimiento de casos especiales en salud, dotación de insumos, medicamentos, equipos médicos y actividades formativo-recreativas para las familias.

“Un Gesto Solidario” se desarrolló durante el mes de marzo de este año en todas las tiendas Traki a nivel nacional, donde sus cajeros se convirtieron en verdaderos embajadores de la causa de Fundadown Venezuela, invitando con entusiasmo, compromiso y empatía a los clientes para hacer un aporte voluntario a esta causa. En el caso de las tiendas ubicadas en la región capital, los cajeros recibieron charlas informativas por parte del equipo de la asociación, lo que ayudó a promover aún más la solidaridad de los compradores y la apropiación en torno a esta noble causa.

“Cada contribución, aunque modesta, se transformó en un importante aporte para respaldar nuestros programas de salud integral destinados a las personas con síndrome de Down, a quienes estamos abocados desde hace más de 20 años”, comentó María Elena Zapata, gerente general de Fundadown.

“Nuestra meta para el 2024 es contribuir con la salud integral de alrededor de 1775 personas con esta condición genética y sus familiares, mediante la ejecución de 21 actividades enmarcadas en los programas de Salud Integral y Escuela para Familias. Nos enorgullece profundamente que, tan sólo en 6 meses de ejecución del aporte recibido, ya hemos sobrepasado enormemente la meta programada para un año”, agregó Zapata.

Para Fundadown, el apoyo de aliados como Fundación Traki es decisivo para transformar realidades y seguir construyendo juntos historias de éxito. Pero promover el reconocimiento y el derecho a la salud integral de las personas con síndrome de Down no es sólo tarea de estas organizaciones, como sociedad estamos llamados a continuar desarrollando oportunidades que les permitan el acceso efectivo a bienes y servicios en esta área para que tengan una mejor calidad de vida.

Fundadown Venezuela

Síguelos en sus redes sociales @fdownvenezuela

Correo: [email protected]

