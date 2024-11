FOTOS | Salón de la Fama del Béisbol Venezolano exalta a Alfonso Saer #26Nov

- Publicidad -

Alfonso Emilio Saer, analista de béisbol e hijo del locutor Alfonso Saer, compartió a través de redes sociales fotografías en el evento que entronizó a su padre como miembro del Salón de la Fama del béisbol venezolano en Valencia, este 25 de noviembre, junto al dirigente Óscar Prieto Párraga quien también ingresó a la exclusiva lista de personalidades en la historia de la pelota venezolana.

En una emotiva ceremonia realizada este lunes 25 de noviembre en la sede del Museo del Béisbol en Valencia, el reconocido periodista deportivo Alfonso Saer, conocido afectuosamente como «El Narrador«, fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano.

Saer, voz emblemática de los Cardenales de Lara, ha sido por más de seis décadas la compañía inseparable de los fanáticos del béisbol venezolano. Su pasión por el deporte y su habilidad para narrar las jugadas más emocionantes lo han convertido en una leyenda del periodismo deportivo.

Historia detrás del ícono

Nacido en Barquisimeto el 11 de junio de 1947, Saer inició su carrera periodística a temprana edad, escribiendo sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 para el diario El Impulso. Su voz se ha convertido en un referente en el mundo del béisbol, transmitiendo la emoción de cada juego y conectando con millones de aficionados a lo largo de los años.

Durante su discurso de exaltación, Saer expresó su profunda gratitud por este reconocimiento y recordó a los grandes personajes del béisbol venezolano con quienes compartió su trayectoria profesional. «Tengo las bases llenas de emoción. Me entrego a un maravilloso sueño para estrechar imaginariamente la mano de Pancho Pepe Cróquer, propulsor de un novedoso estilo», afirmó el narrador.

Saer también agradeció a Dios, a la Divina Pastora y a todos aquellos que lo han acompañado en su carrera. «Es un privilegio compartir este momento con alguien que le ha dado prestigio a nuestro béisbol como Prieto», expresó en referencia a Oscar Prieto, otro de los exaltados en esta ocasión.

Con la exaltación de Alfonso Saer al Salón de la Fama, el béisbol venezolano rinde homenaje a una de sus figuras más icónicas y reconoce su invaluable contribución al desarrollo del deporte en el país.

¿Cómo se convierte en narrador de Cardenales de Lara?

Alfonso Saer, locutor, narrador y comentarista deportivo, en el año 1965 trabajaba en Radio Cristal y fue designado como segundo comentarista, ayudante del comentarista titular José “Cheche Cordero” Valenzuela, “hacía los numeritos”. Desde la temporada de béisbol del 71-72 pasó a ser el narrador oficial de Cardenales de Lara.

Cesar Granados, locutor y actual director del Circuito Radial Cardenales 92.1 FM, desde hace 13 años ocupa el puesto también de narrador oficial. Previo a ello, ya realizaba algunas participaciones junto con Emilio Carrasquel.

“Desde ahí he estado en todos los juegos, gracias a Dios que la salud me lo ha permitido y he estado ahí sentado con todo el honor que eso implique y lo que implica para mí desde lo personal compartiendo nada más y nada menos que con Alfonso Saer”, expresó Granados.

¿Cómo nace Alfonso Saer “El Narrador”?

Surge de un gran locutor comercial, Pedro Miguel Suárez. Hacía los juegos de Cardenales en Caracas, algunos en Valencia, otros en Maracay y a veces venía para Barquisimeto. Por allá por los años 80 empezó a darme el pase con la mano, a mi lado, y ahora los dejo con Alfonso Saer, el narrador… Eso comenzó a pegar y vino aquí a trabajar con Cardenales, un famosísimo locutor comercial, una voz extraordinaria, Amílcar “Kiko” Gómez y él fue quien popularizó la frase de Alfonso Saer, el narrador.

Alfonso Saer y su hijo, Alfonso Emilio Saer Figura de Alfonso Saer que conmemora su ingreso al salón de la fama Alfonso Saer durante la ceremonia Alfonso Emilio Saer junto a la figura de su padre Óscar Prieto Párraga y Alfonso Saer, los nuevos miembros del salón de la fama del béisbol venezolano

