PulsoEmpresarial Grupo San Simón: Más allá de los lácteos, ahora con jugos, aceite de palma y Retail de Carnes

Recientemente, el Grupo San Simón dio a conocer tres innovadoras iniciativas desarrolladas durante los últimos seis meses de 2024: su línea de jugos, el nuevo Aceite Vegetal de Oleína de Palma y el proyecto de tiendas Retail San Simón Carnes.

Wilmer Pérez, presidente ejecutivo de Grupo San Simón, destacó las características y bondades de los nuevos productos y recalcó que, el Aceite de Palma llegará a la mesa de los venezolanos en presentaciones de 750 ml y de 1 litro. “Entre tanto, la marca espera por la permisología para atender el canal industrial con galones de 18 litros.”

Orgullo y respeto por la marca

Por su parte, Arnoldo Carrasquero, gerente general de Inversiones Lácteas San Simón, destacó que el esfuerzo por ampliar la capacidad de producción instalada coloca a la empresa ante nuevos retos: la multi distribución, el multi canal y las multi categorías.

“Trabajamos con cuatro categorías en el mercado de lácteos y contábamos con 26 SKU. Ahora manejamos 31 con la reactivación de la línea de jugos y néctares pasteurizados asépticamente, con sabores de manzana, pera, durazno y la naranjada al 60%.”

Los nuevos jugos vienen en envases Tetra Pak de 1 litro con tapa abre fácil, y son fabricados en la planta de El Guayabo, en el corazón del Sur del Lago. “Tienen una vida útil de ocho meses y los precios de introducción oscilan entre una referencia de 1.60 y 1.80, a excepción de la naranjada, que es de 2.24”, indicó Carrasquero.

Son productos profundamente enraizados en el know how de la corporación, ya que la empresa ha producido néctares para importantes firmas internacionales del sector, tanto en Latinoamérica como en otros países, por lo que no es una categoría nueva para la corporación zuliana.

“Estamos amparados en una unidad de desarrollo que, para 2025, traerá otros 22 nuevos SKU. Este trabajo es lo que nos permite sentir orgullo por la marca. Un orgullo que se traduce, además, en el respeto que ya se advierte entre los competidores por San Simón.”

Explicó el gerente general que se encuentran en proceso de instalar una nueva línea UHT para envases de 200 y 250 ml., que pronto estará operativa. “Tenemos también otros desarrollos, derivados de los jugos, con nuevas formulaciones.”

Aceite de palma: una oportunidad dorada

En otra de sus áreas de producción, San Simón es uno de los grandes proveedores de aceite crudo de palma en Venezuela, desde la semilla (única certificada en el país) hasta su conversión en oleína. “Esto nos dio la oportunidad de hacer lo que hoy presentamos: el aceite de palma San Simón. En anaqueles apenas había tres competidores y ahora nos sumamos nosotros. Aquí hay una oportunidad muy importante, pues el mercado de aceites en Venezuela representa una facturación de 22.2 millones de dólares mensuales, de los cuales actualmente el aceite oleaginoso solo se lleva el 3%”, detalló Carrasquero.

Carnes de calidad en tiendas propias

Por último, el CEO de San Simón anunció que la marca entrará al mundo del retail con un modelo de negocio tipo mini mercado, el cual ofrecerá la marca directamente del productor al consumidor. “Será una moderna cadena de mini markets de proteína a nivel nacional, muy accesibles al bolsillo de todos los estratos. Quien quiera comprar un corte Tomahawk, un Cowboy o un Rib Eye, o el que busque su carne molida, su faldita o su carne para mechar, la va a encontrar. Vamos directamente de la finca a la mesa”, dijo Pérez.

Destacó que la corporación cuenta con una agropecuaria con ganado de doble propósito, lo que les permite tener un favorable elemento diferenciador. “Ya en Maracaibo estuvimos presentes en dos actividades parrilleras donde el consumidor tuvo la oportunidad de degustar cada uno de los cortes que ofrecemos, y quedamos muy satisfechos con los resultados. Seguimos profundamente entusiasmados con nuestro país, y por eso continuamos invirtiendo en Venezuela y queremos invitarlos a que nos acompañen en ese sentimiento” concluyó Wilmer Pérez.

Para más información: @somossansimon y @gruposansimon

