José Guerra: Gobierno subestima los ingresos ordinarios para no entregar completo el Situado a las Gobernaciones y Alcaldías #4Dic

- Publicidad -

Parte de los ingresos petroleros se incluyen en el Proyecto de Presupuesto de 2025, como ingresos extraordinarios, para no pagarles completo el situado constitucional, a los estados y alcaldías del país, afirmó el economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanza (OVF), José Guerra señalando que el instrumento presentado a la AN se caracteriza por su “opacidad”.

Reveló que el Presupuesto se presentó ante la AN, pero nadie sabe dónde está este instrumento.

- Publicidad -

“Yo revise todas las páginas: la del Ministerio de Finanzas, la de la Asamblea Nacional y la de la Oficina Nacional de Presupuesto y no aparece por ninguna parte, por lo que no se puede evaluar científicamente. Sin embargo, lo que se presentó ayer por parte de la Vicepresidenta Delcy Rodríguez es altamente deficiente, muy deficiente”.

Señaló que un presupuesto tiene que partir de unas premisas, que es la base del presupuesto, como se arma el presupuesto de ingresos y de gastos, primero, tenemos que conocer la producción petrolera, el estimado para el 2025, cuanto se va a exportar y a qué precio se exportará estimado, para poder conocer los ingresos petroleros que son la mitad de los ingresos fiscales del país; luego hay que tener una estimación del crecimiento económico y de la actividad económica para poder estimar cuánto va a ser la recaudación, sobre todo las del IVA, que es el segundo ramo que contribuye a los ingresos fiscales del país; hay que conocer el tipo de cambio, para poder estimar el gasto del gobierno, porque si el dólar se está moviendo todos los días, los dólares transformados en bolívares tienen un valor y si no se mueve el tipo de cambio, tienen otro valor y la tasa de inflación para saber cuál va a ser la evolución del gasto, entre otros factores, y nada de eso aparece allí”.dice Guerra.

También dice que la preocupa, una situación que ha venido ocurriendo sistemáticamente y es que el gobierno, coloca como ingresos extraordinarios, a parte de los ingresos petroleros; explicando que ingresos ordinarios son aquellos que son recurrentes, el petróleo, la recaudación del IVA, el ISLR, las aduanas, entre otros, mientras que los ingresos extraordinarios, son los que vienen por endeudamiento, el otorgamiento de una concesión por un año, la venta de un activo.

“Ellos colocan esos ingresos petroleros, que son recurrentes y ordinarios, como ingresos extraordinarios, para burlar a las alcaldías y gobernaciones y no entregar el Situado Constitucional, que se calcula sobre la base del 21% del ingreso ordinario; entonces como subestiman el ingreso ordinario, le entregan menos recursos a las alcaldías y gobernaciones”.

Asegura que lo que han presentado es “muy deficiente”, no lo han publicado y esto es lo que caracteriza a este régimen, la opacidad y no se puede avalar un presupuesto en esta condiciones, es más han tenido el descaro que ni siquiera las leyes que la Asamblea Nacional 2020 ha aprobado, como la Ley de Presupuesto, no la publican en la Gaceta Oficial, por lo tanto no son leyes, afirmó Guerra .

Se conoció en el parlamento, que el monto del presupuesto para 2025 asciende a 754.464,59 millones de bolívares, equivalente a 22.661,50 millones de dólares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí