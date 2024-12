Más de 1.600 obreros educacionales de Lara sin cancelación de las prestaciones sociales, asegura el sindicato #5Dic

- Publicidad -

Más de 1.600 obreros educacionales del estado Lara, que salieron jubilados entre los meses de junio y julio del presente año, no se les ha cancelado las prestaciones sociales correspondientes; así lo hizo saber Naudy Torres, presidente del Sindicato de Obreros Educacionales del estado Lara.

“Le hacemos el llamado a Eleamer Elkatrib (Autoridad Única de Educación en Lara), para que le haga el seguimiento para la realización de la cancelación de las prestaciones, cuando le vayan a pagar; ya la plata está toda devaluada y el beneficio no lo van a tener los trabajadores”, expresó Torres.

Por otra parte reseñó que, en materia de salud no cuentan tampoco con beneficios, “no tenemos HCM, no tenemos servicios médicos, no tenemos nada”. Resaltó además, que quieren obligarlos a trabajar todos los días de la semana pero no pueden hacerlo con un salario de 3,5 dólares mensuales.

“No nos negamos a trabajar toda la semana, pero siempre y cuando tengamos un salario digno, como lo estipula la constitución, el artículo 91, la ley orgánica del trabajo”.

El representante sindical enfatizó que esta situación no es solamente con los trabajadores del estado Lara sino también del resto del país por lo que instó a las federaciones y al Ministerio de Educación a reunirse y “establecer soluciones”.

En este sentido, instó al máximo representante de educación en Venezuela (Héctor Rodríguez) “a que se firme la tercera convención colectiva, ya que tiene más de tres años que no se firma y no vemos ningún paliativo para los trabajadores”.

