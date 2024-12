MP anunció la liberación de la adolescente Mariana González, detenida el 29 de julio #5Dic

- Publicidad -

El Ministerio Público (MP) anunció en la noche del miércoles la excarcelación de la adolescente Mariana González, de 16 años, quien había sido detenida en el contexto postelectoral en el estado Carabobo.

A través de Instagram, el MP detalló que, en coordinación con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses -adscrito al Ministerio de Interior-, este miércoles se le realizó una evaluación médica a la joven, sin precisar más detalles, y fue solicitada la revisión de la medida.

- Publicidad -

“Dicha solicitud fue acordada ahora por el tribunal correspondiente, encontrándose dicha joven en libertad”, indicó la Fiscalía.

Publicación del Ministerio Público en la que anuncia la liberación de la adolescente el miércoles 4 de diciembre.

Leer también: VIDEO | Fiscal de la CPI exige la liberación de adolescentes detenidos por motivos políticos en Venezuela #2Dic



Difusión del caso

Este caso tuvo amplia difusión en los últimos días luego de que su madre divulgara una carta escrita por la joven, en la que expresaba su desesperación por la situación que estaba padeciendo.

«Si no puedo estar con uds, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir (…) A veces quiero hacerme daño a mi misma. Ya no puedo más».

#HistoriasDeRepresión



"Si no puedo estar con uds, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir (…) A veces quiero hacerme daño a mi misma. Ya no puedo más".



Este es el sentimiento de Mariana González, expresado a su madre mediante una carta, tras 4 meses de detención… pic.twitter.com/xWMuzLtdaE — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) December 3, 2024

Menores detenidos en Venezuela

Tras el anuncio de la liberación, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó en X que la joven liberada tiene 16 años y fue «injustamente encarcelada».

“Ningún niño debe seguir preso. Exigimos la libertad inmediata de todos los niños y adolescentes que siguen detenidos injustamente y la de todos los presos políticos en Venezuela”, manifestó la organización.

VICTORIA | Mariana González es una niña de 16 años que nunca debió estar presa. Su sufrimiento sigue siendo el de todos los niños, acusados de terrorismo, que esperan ansiosos su libertad.



Mariana fue injustamente encarcelada. No es terrorista. Su liberación, este #4Dic, es… pic.twitter.com/MyPS9AP1HZ — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 5, 2024

Cabello niega que hayan adolescentes detenidos

Este miércoles, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, negó que en Venezuela hayan niños detenidos, en respuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien insistió en «la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos» en la nación caribeña.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela aseguró en el mes de septiembre, que «al menos 158 niños», algunos con discapacidad, fueron detenidos en los primeros días de las protestas y fueron acusados de delitos «graves», como terrorismo o incitación al odio.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí