OPINIÓN Regala libros #5Dic

«A quien vive en silencio, dedico estas páginas, silenciosamente»

Josefina Vicens

—Por todo el cuerpo, desde que me preparo a escribir, se me esparce una alegría urgente.

Me pertenezco todo, me uso todo; no hay un átomo de mí que no esté conmigo, sabiendo, sintiendo la inminencia de la primera palabra—.

Fragmento de: «El Libro Vacío» de Josefina Vicens.

Regalar libros es una forma única y especial de mostrarle a alguien cuánto te importa.

Los libros son más que simples objetos; contienen historias, conocimientos, emociones y experiencias que pueden enriquecer la vida de quien los recibe.

Aquí te presentamos algunas razones por las cuales regalar libros es una excelente idea:

Fomenta el amor por la lectura

Al regalar un libro, estás animando a la persona a sumergirse en el maravilloso mundo de la lectura.

Los libros pueden despertar la imaginación, estimular la mente y ofrecer horas de entretenimiento y aprendizaje.

Es un regalo personalizado

Cada libro que regalas demuestra que has pensado en los gustos e intereses de la persona receptora.

Puedes encontrar un libro que se adapte perfectamente a su personalidad, sus pasatiempos o incluso a lo que esté atravesando en ese momento.

Promueve la empatía y la comprensión

Los libros nos permiten ponerse en el lugar de otros, conocer realidades distintas y comprender mejor al mundo que nos rodea.

Regalar un libro con un mensaje poderoso puede ayudar a ampliar la perspectiva y promover la empatía.

Impacto duradero

A diferencia de otros regalos que pueden perderse, romperse o quedar obsoletos, un libro es un tesoro que perdurará en el tiempo.

El contenido de un libro puede inspirar, educar y entretener durante años.

Es una forma sostenible de regalar

Regalar libros fomenta la reutilización y el intercambio de conocimientos.

Al elegir un libro de segunda mano o participar en intercambios de libros, también estás contribuyendo a reducir el impacto ambiental.

Así que: regalar libros es una manera significativa de transmitir amor, conocimiento y conexión con los demás.

¿Qué estás esperando para elegir el libro perfecto y sorprender a alguien especial en tu vida?

Natividad Castillo P. (Natty)

[email protected]

