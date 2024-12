ESPECIAL | VIDEO | La pasión detrás del béisbol: Historias de los trabajadores del estadio de los Cardenales de Lara #7Dic

- Publicidad -

Desde octubre, el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, sede histórica de los Cardenales de Lara, luce renovado y listo para recibir a miles de fanáticos que se preparan para vivir una nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Sin embargo, detrás de cada jugada, cada grito de entusiasmo y cada victoria, hay un grupo de personas que, con su esfuerzo y dedicación, hacen posible que el espectáculo se lleve a cabo. Hoy, conocemos a algunos de esos héroes anónimos: los que están detrás de las cámaras y los que, con trabajo silencioso, cuidan el alma del estadio.

Julio César Valero, conocido como “Julito”, es parte fundamental de los «Bragas Rojas», el grupo de trabajadores encargados del mantenimiento del estadio. Llegó al equipo en 1976, inicialmente para realizar trabajos de albañilería, pero con el tiempo fue ascendiendo a otros departamentos. Hoy, es el encargado de la pintura y del mantenimiento de diversas áreas del estadio. “Temporada tras temporada conozco a más personal nuevo y los veo con cariño. Un buen trato es esencial para que todos podamos trabajar en armonía”, comenta con orgullo.

El grupo de los «Bragas Rojas» se encarga de mantener el estadio en las mejores condiciones para cada juego. Luis Duque, quien lleva 28 años trabajando con la organización, destaca la singularidad de su experiencia. “Es único trabajar aquí, no solo por la responsabilidad que conlleva, sino por la emoción que sentimos al compartir los campeonatos y celebraciones con los peloteros. La pasión por Cardenales de Lara no solo está en los fanáticos, también está en nosotros”, comenta Duque.

Esteban Torres, jefe de mantenimiento, también forma parte de este grupo, y lleva 35 años trabajando en la organización. “Es una gran responsabilidad. Todos los detalles deben estar cuidados. Desde que entro al estadio, me enfoco en que todo esté listo para el próximo partido», destaca.

Entre las voces que también le dan vida al estadio está la de Jesús Meléndez, quien, desde el departamento de ventas de abonos, ha vivido una relación única con los fanáticos. “He vendido abonos desde que los niños de antes ahora son adultos. Es hermoso ver cómo la pasión por el equipo perdura. He visto personas que fueron abonadas durante años, incluso hasta su último suspiro. Ese vínculo con los fanáticos me ha enriquecido mucho”, dice Meléndez, quien también destaca la importancia de su rol como trabajador dentro de la organización. “Nosotros no solo cuidamos a los peloteros, sino que también nos encargamos de todo lo que ocurre alrededor del estadio. Para nosotros, es un trabajo complejo, porque tenemos que equilibrar nuestra pasión como fanáticos con nuestra responsabilidad como parte del equipo”, añade.

María Sabbagh, joven miembro del departamento de prensa, también habla desde su experiencia personal. “Llegué como fanática y ahora, tras años de formación universitaria, trabajo en lo que siempre soñé. Es una bendición formar parte de Cardenales de Lara y poder contribuir con lo que amo”, destaca Sabbagh, quien reconoce la importancia de la comunicación en todo el equipo de trabajo.

Oliver Peña, trainer de los jugadores, subraya la importancia de la química dentro de la organización: “La clave para que todo funcione es la excelente comunicación que tenemos entre todos. Todos nos llevamos muy bien y esa unidad hace que las cosas salgan bien”, resalta Peña.

La historia de cada uno de estos trabajadores resalta un aspecto fundamental: la dedicación, el esfuerzo y el amor por el equipo. Como bien señala Jesús Meléndez, el llamado es a seguir apoyando a los Cardenales. “Cardenales es una organización que está entre las mejores de la liga. Los fanáticos deben seguir viniendo al estadio, porque este equipo lo merece”, concluye Meléndez.

En cada jonrón, en cada jugada clave, en cada victoria, hay historias que no se ven, pero que son esenciales para que el espectáculo se lleve a cabo. Son los trabajadores del estadio Antonio Herrera Gutiérrez los que, con su incansable labor, hacen que todo sea posible.

