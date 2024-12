OPINIÓN Cuando yo tenía 16 años… #9Dic

- Publicidad -

Cuando yo tenía 16 años era una joven feliz, rodeada de una familia que me amaba y con montones de amigos con quienes pasé momentos entrañables.

Cuando yo tenía 16 años escribía poesías y cartas de amor y despecho, de despecho y amor, dependiendo del momento. También escribía cuentos.

Cuando yo tenía 16 años soñaba con que la canción “Imagine” de John Lennon podría convertirse en realidad, porque estaba convencida de que el mundo se encaminaba a ser cada día mejor.

Cuando yo tenía 16 años me encantaba cantar las canciones del Grupo Abba, de Elton John, de Los Cuñaos, de los Darts y Los 007.

Cuando yo tenía 16 años iba al colegio con ilusión. Tenía muchas amigas y me divertía mucho.

Cuando yo tenía 16 años aprendí a manejar carros sincrónicos en La Lagunita, porque allá no circulaban casi carros y había unas subidas hacia el Alto Hatillo que eran como el examen final.

Cuando yo tenía 16 años iba a fiestas y a bailes casi todos los fines de semana. Nuestras casas eran sitios de reunión de grupos de muchachos descubriendo la vida y el amor.

Cuando yo tenía 16 años, mi mayor problema era que no lograba hacer la parada de manos en la clase de Educación Física, ni siquiera con ayuda.

Cuando yo tenía 16 años quería ser astronauta para llegar a Titán, el mayor satélite de Saturno y el único que tiene atmósfera.

Cuando yo tenía 16 años era una lectora empedernida. Todas las semanas esperaba con ilusión los jueves, el día que traían nuevos libros al Círculo de Lectores de la Librería ABC.

Cuando yo tenía 16 años me encantaba ir al Drugstore en el Centro Comercial Chacaíto, al cine Canaima, a comer perros calientes en el Centro Plaza y helados de níspero en Frappé.

Cuando yo tenía 16 años me encantaba bailar y tenía todos los discos de la Billo´s y de Los Melódicos.

Cuando yo tenía 16 años estaba enamorada y era correspondida, mayor felicidad, imposible.

Cuando yo tenía 16 años estaba apenas descubriendo el mundo. Veía el futuro con expectativas y esperanzas. Sabía que había inequidades sociales y me gustaba participar en actividades en pro de los menos favorecidos. Pero ni siquiera imaginaba que existía el perro mundo, o no sé si es que el mundo no era tan perro en aquel momento.

Creo que todos los adolescentes del mundo deberían tener una adolescencia como la mía.

Para Mariana González y todos los que como a ella, les han cercenado sus 16 años.

Carolina Jaimes Branger

@cjaimesb

