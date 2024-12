VIDEO | Madre de detenido postelectoral: «Me sentí violada sin penetración y todavía dicen que una música nos humilla como mujer» #9Dic

- Publicidad -

El Observatorio Venezolano de Prisiones, @oveprisiones en la red social X, reseñó que madres y familiares de detenidos bajo el contexto postelectoral, la mañana de este lunes 9 de diciembre, en una concentración frente al Ministerio Público en Caracas, relataron los tratos a los que son sometidos para poder visitar a sus hijos en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda.

«Cuando entramos nos desnudan, nos pegan a la pared, de rodillas, ábranse su vagina y nos alumbran con la cámara del teléfono, me sentí violada sin penetración», reseñó una madre.

«Puje como si estuviera pariendo», es parte de lo que le dicen, explicó la señora quien dijo no saber si las alumbran o graban. «Supuestamente esa es la requisa porque llegó una gente que introdujo droga», sentenció la señora sobre lo que les dicen en el centro penitenciario.

Entre llantos expresó que las tratan como las madres de los peores delincuentes de Venezuela, «y todavía dicen que una música nos humilla como mujer, y esta es la peor humillación que le dan a una mujer aquí en Venezuela».

Otro de los testimonios durante la concentración, fue el de un padre quien exclamó: “Si alguien está viendo o escuchando esto, por favor, nuestros hijos ya no soportan que revisen un documento, ya no soportan protocolos, ellos ya no soportan una decisión para mañana ni para pasado, ellos necesitan salir de ahí para que nosotros los alimentemos. Están muriendo de hambre y no es mentira, ojalá permitieran que los vean”.

