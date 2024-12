El mosquito que causa el dengue está en casa y sí se puede eliminar #16Dic

- Publicidad -

Por: Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

Se llama Aedes aegypti y es el mosquito responsable de enfermar a las personas de dengue.

Es un mosquito doméstico: le encanta vivir en las casas. Es una mascota no deseada pero allí está, así que si alguien en casa enfermó de dengue, no culpe al vecino: la responsabilidad es suya.

Lecciones claras y didácticas expresadas por la Dra. Carmen Pérez, jefa de la oficina de transmisión de vectores del Minsa y quien ilustró a los periodistas convocados a un taller de capacitación del Minsa-OPS, del comportamiento de este mosquito “que en el día descansa porque no sabe regular la temperatura».

Esta “salida” para buscar alimento ocurre entre las seis a ocho de la mañana y de cinco a ocho de la noche, es decir, cuando no hace calor.

Este mosquito hace vuelos cortos, es decir, del tamaño de una casa. “No sale; no viene del vecino, es doméstico como el perro”, explica la Dra. Pérez para que quede claro que el problema se debe resolver en cada casa.

El mosquito hembra, responsable de transmitir la enfermedad, coloca sus huevos en diferentes partes. Tiene un ciclo acuático y otro aéreo.

Consejo básico es evitar la recolección de agua en recipientes. Esto incluye ollas, botellas, materos o floreros. Hasta una tapa inofensiva es atractiva para que el mosquito ponga sus huevos.

Si en casa se va el agua y necesita tanque o depósitos, tápelos de manera adecuada para evitar el ciclo de reproducción del mosquito.

La basura, bien cerrada en bolsas hasta que pase el camión.

La enfermedad en cifras: Minsa y OPS llaman a la acción

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, informó que hasta la semana epidemiológica N°48 (del 24 al 30 de noviembre), se registra un total de 29,988 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

En 2024, han ocurrido 2,496 hospitalizaciones de las cuales el 52% se concentran en la Región Metropolitana de Salud (690); en segundo lugar en Panamá Oeste (326) y en tercer lugar en Colón (283).

El Dr.Blas Armién, jefe del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa, en la reciente capacitación dirigida a los medios de comunicación, organizada por el Minsa y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el financiamiento de la Unión Europea (UE), explicó que los casos de dengue se han duplicado en Panamá en relación con el año pasado (2023).

Estas cifras se corresponden con la realidad regional: las Américas vive una epidemia de dengue.

“Este año ha sido testigo de la epidemia de dengue más grande desde 1980, con 12.6 millones de casos reportados, tres veces más que el récord de 2023. Hay 21,000 casos graves y 7,700 muertes. Argentina, Brasil, Colombia y México concentran el 90% de los casos y el 88% de las muertes. El dengue presenta un mayor riesgo para los niños, con más de un tercio de los casos en menores de 15 años en Costa Rica, México y Paraguay. En Guatemala, el 70% de las muertes son de niños”, confirmó el Dr. Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): OPS creará Comisión de Prevención de Influenza Zoonótica e impulsa estrategia de control por aumento de dengue y Oropouche

Participaron en la capacitación dirigida a los medios, el Dr. Blas Armién, jefe del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa; la Dra. Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Panamá; la Dra.Carmen Pérez, jefe del Departamento Nacional de Control de Vectores del Minsa; la Dra.Gene Hooker, jefa del Departamento nacional de atención integral a la población del Minsa y Lic. Enelida Guerra, jefa de técnicas para promoción de la salud del Minsa.

Panamá, en zona de brote

El Dr. Armién explicó que desde la semana epidemiológica número 33 disminuyen los casos, pero todavía Panamá se encuentra por encima de la zona de brote.

El 48.2% de casos se acumulan en 20 corregimientos de los cuales destacan: Las Garzas, 24 de Diciembre, Ernesto Córdoba Campos, Chepo, Belisario Frías, Tocumen, Belisario Porras y Chilibre. Son los corregimientos que concentran el mayor número de casos de dengue.

De la semana 1 a la 46 han circulado los cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). ¿Por qué es importante? La infección de una persona con un serotipo de dengue, seguida por otra infección con un serotipo diferente, aumenta el riesgo del paciente de padecer dengue grave y hasta morir.

De acuerdo con el último informe epidemiológico, la tasa de letalidad nacional mantiene un porcentaje de 0.17%.

“Necesitamos el apoyo de la comunidad para reducir los casos», exhortó el Dr. Armién.

La Dra. Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Panamá, dijo que los casos de dengue en la región reflejan un incremento del 204%.

“Esta cifra es alarmante y nos indica que el problema es más grave que nunca. Cada uno de nosotros juega un papel crucial en la lucha contra el dengue. El mosquito se reproduce en nuestros hogares, por lo cual es fundamental que todos eliminemos los criaderos”.

¿Cómo sé si enfermé de dengue?

La Dra.Gene Hooker, jefa del Departamento nacional de atención integral a la población del Minsa, quien también participó en el taller, recordó que el dengue “es una enfermedad infecciosa, sistémica y dinámica” que puede expresarse o no con síntomas.

Solo 1 de cada 4 personas desarrolla síntomas del virus del dengue que pueden ser leves, moderados o severos.

Fiebre repentina, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos o dolores musculares y articulares muy fuertes, son síntomas que pueden indicar que sufre de dengue.

El dengue con síntomas de alarma y el grave pueden conducir a la hospitalización o muerte. Preste atención a los mensajes clave:

Ante un caso sospechoso de dengue, el médico debe realizar una evaluación general, preguntar síntomas y antecedentes epidemiológicos.

el médico debe realizar una evaluación general, preguntar síntomas y antecedentes epidemiológicos. De igual modo, examen físico completo que incluya examen neurológico.

completo que incluya examen neurológico. Laboratorio de rutina y específica para dengue.

Diagnóstico, evaluación y clasificación de la fase de la enfermedad.

La Dra. Hooper explicó que para el tratamiento de la enfermedad está indicado el descanso, la alimentación adecuada, líquidos abundantes y seguir las recomendaciones del médico. Importante: no se automedique.

Hay tres grupos de riesgo. El dengue en las embarazadas es un factor de riesgo. También en los adultos mayores y en menores de un año.

La Lic. Enelida Guerra, jefa de técnicas para promoción de la salud del Minsa, invitó a la comunidad a la participación contra el dengue, creando comités de salud, juntas administradoras de agua, impulsando organizaciones no gubernamentales e involucrando a las asociaciones empresariales.

Panamá cuenta con la Estrategia de gestión integrada anti-arbovirosis que propone un trabajo colaborativo con la región, aprendiendo de las mejores prácticas. Está integrada por 27 instituciones del Estado y 15 regiones de salud con sus comisiones regionales activas.

Tome nota: 1. Identifique su criadero en casa 2. Use repelente 3. Uso de mosquiteros en casa donde hay personas con dengue ya que el mosquito pica al enfermo y sigue el ciclo 4. No se automedique 5. Use ropa adecuada para protegerse

Vacuna contra el dengue

El 10 de mayo de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso de TAK-003 (la segunda vacuna contra el dengue) en niños de 6 a 16 años en entornos con alta carga e intensidad de transmisión del dengue. La vacuna debe administrarse en un esquema de 2 dosis con un intervalo de 3 meses entre dosis.

«La precalificación de TAK-003 es un paso importante en la expansión del acceso global a las vacunas contra el dengue, ya que ahora es elegible para ser adquirida por agencias de la ONU, incluidas UNICEF y la OPS», dijo el Dr. Rogerio Gaspar, drector de Regulación y Precalificación de la OMS, en su momento.

Panamá, a través del Dr. Xavier Sáez-Llorens, pediatra infectólogo y reconocido investigador clínico panameño, participó en el desarrollo de la vacuna junto con el equipo de Cevaxin.

Brasil fue el primer país en incorporar la vacuna Qdenga a su sistema de salud pública. Argentina anunció una estrategia focalizada de vacunación que tiene como población objetivo las personas de 15 a 39 años en departamentos priorizados según situación epidemiológica.

Minsa todavía no ha considerado la adquisición de la vacuna y focaliza su estrategia en acciones de prevención con la comunidad, informó el Dr. Blas Armién.

Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, del lado de la prevención

El Concurso de videos universitarios de promoción y prevención de la salud Dra. Evelia Quiroz fue una iniciativa que acercó a los estudiantes de manera original y creativa a la comunidad al fomentar el conocimiento y autocuidado en relación con dengue, hepatitis virales y malaria.

Son videos que están a disposición de medios y autoridades de salud para fomentar la prevención.

Esta iniciativa fue posible por el liderazgo de la Dra. Oris Lam de Calvo, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, con el respaldo del profesor Gilberto Eskildsen, coordinador de la Viroferia; de la Dra. Dayra Alvárez, coordinadora de la Microferia; de la Dra. Ivonne Torres-Atencio, directora del Departamento de Farmacología y presidenta de Ciencia en Panamá, de Wilyerson Quintero, por el programa REDES de la Universidad de Panamá (UP), con el apoyo de la Sociedad Panameña de Epidemiología y Modelaje Matemático (Soepimo) y de Ciencia en Panamá y el patrocinio del Banco Nacional de Panamá.

La Web de la Salud fue el medio aliado:

https://lawebdelasalud.com/programa-viroferia-dra-evelia-quiroz-y-microferia-victerus-de-la-facultad-de-medicina-de-la-up-premia-el-logro-de-divulgacion-en-salud

Los niños y niñas: lectores para el cambio social en salud pública

Cuentos para Cristina (héroes y heroínas por la salud), incentiva la prevención en salud pública con las herramientas de la literatura, y la evidencia de la ciencia, además de fomentar la participación de niños, niñas y adolescentes, quienes ayudan a ilustrar los cuentos y contribuir al anhelo de un mundo saludable.

Es un espacio de La Web de la Salud, en su sección Cultura, con apoyo de escritores, médicos, científicos, niños, niñas y jóvenes:Cuentos para Cristina une a comunidad médica y literaria en La Web de la Salud

El cuento, El mosquito Will y la liga de la Salud es un ejemplo para acercar a los más pequeños a la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. También es un cuento al alcance de todos y todas, de difusión libre con el anhelo de alcanzar a más públicos y contribuir con la prevención.

Lea más: www.lawebdelasalud.com

