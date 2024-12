Privados de libertad trasladados a Puente Ayala tienen mes y medio incomunicados #16Dic

- Publicidad -

Claman por información de más de 70 reos que tienen mes y medio incomunicados, familiares de presos comunes que se encontraban recluidos en la cárcel El Dorado del estado Bolívar, y que fueron trasladados al Centro Agroproductivo de Barcelona en el estado Anzoátegui.

En efecto, madres, hermanas, esposas e hijas del grupo de aproximadamente 70 privados de libertad que estaban en la cárcel de máxima seguridad temen por el bienestar y estado de salud de los suyos.

«Se los llevaron sin nada. En todo este tiempo no le hemos podido llevar comida, ropa, insumos de aseo personal. No sabemos nada de ellos. No dan ninguna información», exclamó María Pérez.

El Ministerio de los Servicios Penitenciarios compartió a través de Instagram dos números de teléfonos para «obtener información sobre los privados que estaban en el Complejo Penitenciario El Dorado», pero nadie brinda información.

Temen que estén siendo castigados, o que estén en condiciones insalubres, expuestos a la desnutrición y enfermedades.

Por lo que claman a las autoridades que les permitan ser visitados por sus familiares como lo establece la ley venezolana y las convenciones internacionales de derechos humanos.

«Se los llevaron lejos de nuestras familias y de paso, no nos dan ninguna información ni nos permiten verle. Eso no se lo merece nadie», expresó la hermana de uno de los privados entre lágrimas.

