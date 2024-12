OPINIÓN ¡Eso, es la Navidad! #17Dic

- Publicidad -

“Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor… ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, …” Luc 2: 11,12.

Son pocas las personas que pueden ocuparse de pensar o preguntar qué es o cómo es la Navidad. Por cuanto los “analistas” se enfocan solo en criticar estas fechas y estos eventos, que según su manera de ver pretenden emular los acontecimientos pasados que rodean la vida de Jesús. Nosotros pensamos que no vale la pena perder el tiempo en diatribas cronológicas o emplearlo para demostrar conclusiones personales. Eso, es verdaderamente inútil. Si hubiese sido importante, pues Dios lo habría revelado, pero hay cosas que Dios revela y otras no. Definitivamente importa el CUANDO, pero no la fecha exacta. Importa mas el QUIEN, y el QUE. EL QUIEN es Jesucristo y el QUE, que se hizo hombre para hacernos el bien, para darnos salvación, para llevar en sus hombros las faltas y pecados que nosotros cometimos y poder restaurar la creación caída por el pecado. Importante es lo que Dios nos ofrece con el regalo que nos hizo en la personificación de su hijo y su nacimiento en el pesebre. ¡Jesús Nació! !Eso,

es la Navidad

“Cuando sientes que sería mejor que la tierra se abriera bajo tus pies y te ocultase…cuando lloras en silencio…cuando el dolor oprime tu pecho…cuando ríes y cuando sufres amas y deprecias. Cuando te comportas nada mas como humano, Dios está a tu lado con una sonrisa amplia en tu alegría o con los ojos llorosos en tu tristeza” ¡Eso, es Navidad!

“Cuando te metes en problemas y cavas tu dolor con tenacidad y porfía, ahí también está Él, velando en tu derrota y esperando confiado a que decidas que ya es suficiente seguir bregando la vida por atajos solitarios. En todo instante, en el aura y en la voz, en la época de verano y en la fría noche lluviosa. En la algarabía de la niñez y en la quietud de la ancianidad. En la turbulenta e impetuosa adolescencia y en la placidez de la edad madura. En todo momento un compañero invisible camina a tu lado en silencio, esperando una oportunidad para demostrarte que tú, a sus ojos, eres único o única. Su creación favorita. La más bella presea de su tesoro, que compró con su sangre, cuando nació y murió en esta Tierra” Alfredo Campechano.

“El llamado de Dios entonces, es que hagamos de la Navidad una bendición para ustedes y para los demás. El nacimiento de Jesús… fue celebrado por las huestes celestes. Los ángeles de Dios, con la apariencia de una estrella, condujeron a los magos en su misión de buscar a Jesús. Vinieron con regalos y ofrendas valiosas de incienso y mirra, para rendir tributo al infante Rey predicho en la profecía. Los magos siguieron, con seguridad y con gran gozo, a los brillantes mensajeros”. Helen White

Así como los magos trajeron ofrenda a recién nacido rey. Cuando nosotros nos ocupamos de atender y ayudar a los más sufridos del mundo, ello se convierte en una ofrenda especial a nuestro Dios. ¡Eso…, eso es la Navidad!

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS MIS AMADOS LECTORES! ¡Que Dios me los bendiga y me los cuide!

¡Hasta el próximo artículo Dios mediante!

William Amaro Gutiérrez

