VIDEO | Edmundo González presenta las actas electorales en el Parlamento Europeo #17Dic

Este martes 17 de diciembre, Edmundo González recibió el Premio Sájarov a la libertad de conciencia en el Parlamento Europeo. Durante la ceremonia, el candidato presidencial presentó las actas electorales del 28 de julio, que demuestran los resultados defendidos por la oposición venezolana, que otorga la victoria a González.

«Aquí están las actas”, dijo González junto a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

“Esto mismo es lo que he mostrado en distintas partes del mundo. Esto es lo que no puede mostrar el régimen de Maduro porque no tiene los votos para reclamar la Presidencia. Nosotros sí lo hacemos.”, expresó frente al Parlamento de la Unión Europea.