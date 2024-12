Canciller de Colombia sobre elecciones en Venezuela: Si no hay actas, no hay reconocimiento #21Dic

- Publicidad -

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, ha explicado las razones por las cuales el gobierno colombiano no reconoce un ganador tras los comicios del pasado 28 de julio en Venezuela.

«Si no hay actas, no hay reconocimiento», explicó, reafirmando que la relación entre Colombia y Venezuela debe mantenerse a nivel estatal, dado que «tenemos a millones de personas en esa frontera».

En cuanto a su asistencia a la posesión de Nicolás Maduro, el canciller afirmó que «el presidente Petro está invitado y será una decisión que él tomara y comunicará en su debido tiempo», dijo.

Acerca de las elecciones en Venezuela, Murillo manifestó que Colombia no reconoce un ganador en los comicios porque “no hay actas”.

Aseguró que la democracia requiere resultados incuestionables y que sin el cumplimiento de los procesos institucionales, no se puede proceder al reconocimiento. «Hemos sido claros desde el día uno en que, si no hay actas, no hay reconocimiento», reiteró.

En relación a su estrategia diplomática, el canciller enfatizó la importancia de manejar el tema de Venezuela con “mucha responsabilidad” y a través de “diplomacia inteligente”.

Sobre las críticas que ha recibido por su postura frente a Venezuela, Murillo dijo que se apega a las formas y que su posición ha sido coherente desde el inicio de su gestión. «No es justo que se diga que me he quemado políticamente», dijo, señalando que su principal interés es el bienestar del país y de sus ciudadanos.

En relación a su permanencia en el cargo, Murillo señaló que se encuentra a disposición del presidente Petro y que, aunque ha previsto un periodo de dos años en la Cancillería, ya ha iniciado su tercer año en este rol. «La exigencia de estos cargos es inmensa… llevo tres meses en los que prácticamente uno duerme en el avión», explicó sobre la intensidad de su trabajo.

