Pedro Pablo Alcántara: Aún quedan 18 presidentes con más de 20 años en el poder #21Dic

- Publicidad -

«Más de 2.500 millones de personas están sometidas a regímenes autoritarios, criminales y violadores de los derechos ciudadanos en este momento, lo que significa el 37 por ciento de la población mundial», dice el profesor Pedro Pablo Alcántara, exparlamentario e historiador, quien señala que la democracia se mantiene como la mejor opción para vivir.



«En este instante, prosigue, todavía el mundo está expectante sobre lo que puede ocurrir en Siria, desde donde el 8 de diciembre salió huyendo de Damasco hacia Rusia, Bashar al Asad acorralado, después de once días del avance, prácticamente sin resistencia, de una coalición de rebeldes a los que èl había llamado terroristas sin mirarse en el espejo, ya que tan pronto se produjo su huida salieron miles y miles de prisioneros políticos sometidos al terror de su dictadura. Algunos de ellos tenían más de veinte años sin ver el sol y otros estaban totalmente desorientados sin saber lo que estaba ocurriendo», dice.

- Publicidad -



«Es que el mayor drama de las dictaduras y regímenes autoritarios es que imponen el terror mediante la persecución, encarcelamiento, torturas físicas y psicológicas; pero, cuando no le bastan tanta crueldad llegan hasta el asesinato de sus opositores para sostenerse en el poder, claro está, siempre con la ayuda de militares corruptos y organismos policiales depravados. que obedecen ciegamente las instrucciones del sanguinario mandatario de turno», añade.



Agrega que «se fue corriendo Bashar al Asad, dejó a su suerte a todos sus colaboradores y sólo le importó que lo protegieran los efectivos de una base militar rusa que lo transportaron por avión a Moscú, donde ya hacía tiempo que se encontraba su familia, añade.



Dice Alcántara que «eso ocurre siempre cuando un tirano huye, pues, lo que trata es salvar el pellejo, ya que en el caso del sirio, que representaba una dictadura de más de cincuenta años, temía ser sorprendido por los rebeldes, lo izaran a una grúa como ocurrió con uno de sus parientes y lo dejaran morir, torturado como él ordenaba a quienes se le oponían, ante la algarabía de la población», manifiesta.



«Ha caído un régimen asesino, corrupto, narcotraficante y depredador de los recursos, pero aún quedan, lamentablemente, muchísimos otros que siguen aprisionando a indefensas poblaciones, parte de las cuales han tenido que huir en busca de mejores condiciones de vida», sentencia.

El Presidente Eterno

Quedan todavía 18 dictaduras terribles, la más peligrosa de las cuales es la de la República Popular Democrática de Corea, afirma el profesor Alcántara.

Indica: Qué ironía la de ese nombre porque de democrática no tiene nada, pues, desde que Kim Il Sung funda el nuevo Estado coreano, el de Corea del Norte como se le conoce, el gobierno lo asumió como si el país fuese su propiedad privada y sus adulantes desde entonces lo denominaron el Presidente Eterno. Su sucesor, su hijo Kim Jong Il fue llamado simplemente “dirigente” y a éste le sucedió también un hijo, Kim Jong-un, quien el 9 de octubre del 2.006 desafió al mundo occidental con el estallido de una bomba nuclear y, adoptando la posición de ser un mandatario poderoso, ha amenazado con utilizar armas nucleares contra su vecina, Corea del Sur, y desde luego a los Estados Unidos, que considera su más feroz enemigo.

El régimen norcoreano, que tiene un enorme ejército de más de un millón de efectivos y otros 3 millones 500 mil individuos de los que se conocen como milicianos, es el de mayor prolongación en el tiempo. Lleva 76 años en el poder y funciona con un solo partido, que tiene un solo candidato y, por supuesto, los herederos del Presidente Eterno.

638 atentados,. pero murió en su cama

Después del régimen norcoreano, comenta Alcántara, viene —¿cuál tenía que ser?— el cubano con 65 años mandando. Desde su advenimiento de esta mal llamada “revolución” se congeló el tiempo y las casas y edificios que eran un orgullo para sus habitantes en 1.959, ahora se están cayendo, los vehículos de otrora siguen siendo una imagen urbana, las carretas con bicicletas evidencia el atraso y la prostitución callejera, como dice el refràn, juega garrote al extremo que las conocidas como jineteras tienen su himno, que cantan alegremente a los turistas.



Esa revolución, que ha sido una involución total, no tolera la crìtica, ni menos la protesta y considera a toda persona que adversa la polìtica del Estado como enemigo del régimen y, en consecuencia, los denominados defensores de la revolución han venido denunciando a sus vecinos, quienes son llevados a prisión, porque los regímenes asesinos no perdonan ni siquiera a sus héroes, como pasó con el fusilamiento del general de división Arnaldo Tomás Ochoa Sánchez, quien fue enviado al África para cumplir misiones de combate. Acusado de narcotraficante y de alta traición a la patria fue fusilado el 13 de julio de 1.999 junto a otros tres altos oficiales y transmitido el acto por televisión, porque esta es una forma de actuar los mandatarios criminales que televisan los crímenes para infundir mayor terror a sus poblaciones.



Alcántara señala que en Cuba, que los comunistas alababan como un paraíso, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, no obstante que el régimen predica el amor, la solidaridad y los derechos de los cubanos. Esa es una política sistemática en la que se aplica la persecución contra lo que el régimen considera un enemigo interno, porque su enemigo externo son los Estados Unidos.. De manera que el derecho a la presunción de inocencia; el derecho a la defensa y la igualdad de todos ante la ley, es una ficción, una mentira, una falacia.



Todos los que se opusieron primero a Fidel Castro, luego a Raúl Castro y, desde el 10 de octubre de 2.019, al delfín de Raúl, Miguel Díaz-Canel, son categorizados como traidores a la patria, terroristas y vendidos al imperio yanqui.



«El supuestamente odiado imperio yanqui, pero cuyo signo monetario, el imprescindible dòlar ha doblegado al peso cubano, es acusado de hace más de sesenta años de mantener un bloqueo criminal; pero, cómo se desviven los cubanos para irse a vivir en Miami o cualquier otro lugar de los Estados Unidos, donde reside una enorme colonia cubana que no piensa volver a la isla porque en ésta, como se ha venido informando, las tinieblas cubren por las noches todo el territorio, debido a que los apagones de electricidad se prolongan por semanas y, por supuesto, escasea el agua potable, además de estar colapsados los servicios tan elementales como el de la salud y debido a esa triste y crítica situación, que no puede ser corregida porque el régimen no tiene recursos, la gente muere de mengua».



«Cuba, antes de la mal llamada revolución que ocasionó la destrucción de esa isla, era el primer país productor de azúcar en el mundo, gracias al funcionamiento de 161 centrales azucareros que de un solo plumazo fueron expropiados por Fidel Castro. La ganadería vacuna era la segunda actividad económica, ya que producía carne y leche en grandes cantidades. Y era un país turístico», resalta.



Expresa el profesor Alcántara que «conviene señalar que un año antes que Fidel Castro llegara a La Habana como comandante de la guerrilla, ya había televisión a color en Cuba. En Iberoamérica, a finales del siglo 20 y durante la primera mitad del siglo 20, Cuba fue el primer país en tener alumbrado público, ferrocarril, tranvía, automóvil, rayos X, hotel con aire acondicionado, industria activada por electricidad y la más moderna Constitución del continente, ya que no sólo le daba el derecho del voto a la mujer, sino que también le confería el derecho al trabajo. Y en esta materia ya estableció el salario mínimo y la jornada de las 8 horas que no existían en otros países de esta parte del Continente».

«Y en lo que respecta a emisoras de radio, fue el segundo país en tener una emisora después de los Estados Unidos. Es bueno decir estas cosas porque lo que vinieron a hacer los revolucionarios fue a acabar con ese bello país y por esa razón los cubanos huyeron, exponiendo sus vidas a los tiburones, porque fabricaban balsas con cauchos de vehículos para llegar a las costas de La Florida, en los Estados Unidos. Definitivamente, el comunismo o socialismo es atraso, corrupción y destrucción en los países donde, lamentablemente, se asienta», dice.



Destaca que «después de Fidel Castro, cuyo régimen denunció haber tenido la bicoca de 638 atentados contra su vida y jamás pudieron tocarle un pelo de su barba y, por tanto, murió tranquilamente en su cama, el profesor Alcántara indica que: el dictador que ha estado más tiempo en el poder es Paul Biya, de 91 años de edad, quien lleva más de cincuenta años como presidente de Camerún. Luego le sigue el dictador Teodoro Oblan Nguema, de 82 años, quien ya pasó los 45 años como mandamás de Guinea Ecuatorial. Después se encuentra el tirano iraní Ali Jamenei, de 85 años, que sobrepasó los 43 años en el poder y, como todos sus seguidores, está empeñado en destruir a Israel y, en consecuencia, apoya y financia a los grupos terroristas Estado Islámico, Hamas y Hezbolá, que constituyen no sòlo una amenaza para el Medio Oriente sino para los principales paìses del mundo occidental, especialmente los Estados Unidos y Europa. El grupo de tiranos con regímenes más longevos lo cierra Devis Sassou Nguesso, de 81 años, 41 años de los cuales los ha pasado sometiendo a los habitantes de la República Popular del Congo».

Lukashenko, el más viejo tirano de Europa

.

«El grupo de los que han estado treinta o más años es integrado por el octogenario Joweri Musecani que tiene casi 39 años como presidente de Uganda; Isaías Atewerki, de 78 años, quien lleva más de 35 años tiranizando a Eritrea; Emonali Rahmoln, de 68 años, que ya sobrepasó los 32 años como jefe del régimen de Tayikistán; y el más conocido tirano de Bielorrrusia,. Alexander Lukashenko, de 70 años, quien se hace llamar “el polìtico del pueblo”, pero que es tan igual a su admirado colega Vladimir Putin, ya que sus propios funcionarios de alto nivel de los cuerpos de seguridad han confesado haber secuestrado y asesinados a quienes se oponen al considerado el dictador más viejo de Europa. No sólo acabó con el parlamento sino que dictó, a comienzos de este año, una ley que elimina la ciudadanía a los bielorrusos que se hayan ido del país al no soportar las malas condiciones de vida existentes», añade.

Ortega se atornilla hasta la muerte

Y el grupo de los dictadores con 20 ó más años está encabezado por Daniel Ortega, de 79 años, quien lleva 27 años en el poder y ha hecho de la Constitución un traje tan perfecto para gobernar con su esposa, Rosario María Murillo Zambrana, que a los ojos de todo el mundo se ha atornillado en el poder. Ahora ambos son copresidentes y en caso de que muera uno de ellos, se garantizará la sucesión dinástica con el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo. Además, fue eliminada la separación de poderes; es decir, que se consolidó la dictadura o más bien, la tiranía.



Como suelen hacer y decir los socialistas o comunistas, tienen siempre un enemigo externo y por eso Ortega presentó a sus diputados el proyecto de Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas. Una forma de engatusar a su pueblo para quedarse por siempre en el poder y de ñapa ahora tiene constitucionalmente unos defensores, entre comillas, voluntarios para su régimen.. Pero lo más significativo es que Ortega y Rosario se atornillaron en el poder y quien los sustituirá será uno de sus hijos, lo que quiere decir que ya no habrá necesidad de que se hagan elecciones en Nicaragua. ¿Para qué si de hecho existe una dinastía que hace lo que le viene en gana?

Putin jamás ha querido tener rivales

De todos los dictadores el menos conocido es Ismail Omar Guelleh. de 77 años y que lleva casi 26 años como presidente de Yibuti, un país situado en el cono de África, cuya superficie es menor a la del estado Falcón y con una población menor a un millón de seres humanos.



El que sí es archiconocido es Vladimir Putin, de 68 años, quien jamás ha querido tener rivales que lo puedan sustituir en el cargo como presidente de Rusia, resalta el profesor Alcántara. Su último contrincante fue Alexei Novolni, de 47 años, activista anticorrupción y figura sobresaliente de la oposición. En el 2.017 atentaron contra él utilizando un derivado de triana metano, volvieron a envenenarlo en el 2.020, dentro de un avión, con un químico aplicado a su ropa y después de haber regresado de Alemania, lo encarcelaron, luego de lo cual fue trasladado en un viaje de 20 días en un trayecto de 1.900 kilómetros hasta una cárcel en el polo Ártico. Las autoridades carcelarias dijeron a mediados de febrero de este año que el prisionero había salido a caminar y casi inmediatamente perdió el conocimiento y murió, lo que dio motivo para que sus familiares y organizaciones de Derechos Humanos consideraron sospechosa la versión y no descartaron que nuevamente hubiera sido envenenado. Putin fue a elecciones en marzo para retener la presidencia, en la cual ha estado ya más de 25 años y continuará no sabemos hasta cuándo.



Después de Putin le sigue como dictador con tiempo prolongado de casi un cuarto de siglo Paul Kagame, de 67 años, a quien le encantan los fraudes electorales. Ralph Goncalves, de 78 años, no quiere dejar el poder en San Vicente y Las Granadinas, donde lo han soportado por casi 24 años. Y quien es su más cercano en el tiempo como dictador es el conocido Recep Tayyip Erdogan, de 70 años, el hombre fuerte de Turquía, quien se acerca a los 22 años en el poder.



Quedan cuatro tiranuelos pocos conocidos: IIham Aliyev, de 63 años, que es el jefe del régimen desde hace 21 años en Azerbaiyán;Shaukat Mirzyoyev, de 67 años, quien mantiene desde hace también 21 años sojuzgada a la población de Uzbekistán; Roosevelt Shemit, de 52 años, que lleva màs de 20 años mandando en Dominica; y Mahmud Abas, de 89 años, igualmente con 20 años en Palestina, donde operan los más peligrosos grupos terroristas.



Con este breve detalle de los dictadores y gobernantes autoritarios, comenta el profesor Alcántara, no quiero decir que son las únicas tiranías y regímenes autoritarios, hay muchísimos más, pero tienen menos de veinte años en el poder. Una de esas terribles dictaduras es la que rige a China, cuya población está ya por encima de los 1.400 millones de habitantes. Es una enorme potencia, pero los expertos de la economía han advertido que ha tenido un frenazo en los últimos años cuando las grandes empresas extranjeras, sobre todo las estadounidenses, se han vuelto a sus zonas naturales de producción y ahora la próxima llegada de Donald Trump, que amenaza con aumentar al cien por ciento los aranceles de las importaciones de los países del grupo BRICS por tratar de desligarse del dólar, ocasiona incertidumbre a los chinos. Pero, eso es harina de otro costal, concluyó sus declaraciones el profesor Alcántara.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí