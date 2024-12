La Historia detrás del «Burrito Sabanero» que sigue alegrando Navidad: El niño que le dio voz al villancico más querido de América Latina #24Dic

- Publicidad -

«Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén…». Si naciste en Latinoamérica, es muy probable que esta canción te evoque recuerdos de tu niñez y, probablemente, estés escuchándola nuevamente durante estas fiestas navideñas.

El villancico «Mi Burrito Sabanero» o «El Burrito de Belén», de origen venezolano, es uno de los más populares y emblemáticos de la Navidad en América Latina, España y la comunidad latina de Estados Unidos. Aunque ha sido interpretado por una vasta cantidad de artistas, desde la leyenda venezolana Simón Díaz hasta el colombiano Juanes y el puertorriqueño Elvis Crespo, la versión que marcó generaciones fue la grabada en 1975 por el Coro Infantil Venezuela, conocido como La Rondallita.

- Publicidad -

La voz del niño Ricardo Cuenci

Lo que muchos no saben es la historia de Ricardo Cuenci, el niño de 8 años cuya voz se convirtió en la de El Burrito Sabanero. En una entrevista con BBC Mundo, Aguasanta Márquez, directora actual del Coro Infantil Venezuela, reveló que el maestro Hugo Blanco, quien compuso la canción en 1975, inicialmente la grabó con la voz del reconocido músico Simón Díaz. Sin embargo, Blanco consideró que la canción sonaba mejor en la voz de un niño. Fue así como contactó a La Rondallita y su director, el arreglista Raúl Cabrera, para que los pequeños del coro le dieran vida a la famosa canción.

Ricardo Cuenci fue elegido como solista para interpretar el villancico. En ese momento, el niño no sabía que estaba a punto de grabar lo que se convertiría en un himno navideño. «Recuerdo que estábamos grabando en un estudio, y yo me puse a cantar la canción que había grabado Simón Díaz. Cuando la escucharon, me dijeron que la cantara. ¡Y ahí quedó! En lugar de ‘Burrito Sabanero’, terminé cantando ‘Burrito Tabanero’ porque no sabía pronunciar la ‘S’ en ese momento», cuenta Ricardo con una sonrisa.

El éxito inesperado

Una vez grabado el villancico, Raúl Cabrera, quien trabajaba en una tienda de discos de su familia, se encargó de distribuir el disco en las rockolas del país, impulsando su popularidad. «El Burrito Sabanero» pronto comenzó a sonar en las principales ciudades de Venezuela y, rápidamente, se internacionalizó. El coro infantil venezolano La Rondallita ganó popularidad en países como Puerto Rico, y el villancico se consolidó como un referente de la Navidad latina.

Aunque Ricardo Cuenci no formó parte del primer viaje internacional de La Rondallita, más tarde se unió a las giras, donde cantaba en diversos escenarios. «Tuvimos muchos problemas en los viajes, como ser echados de algunos hoteles, pero a pesar de todo, cantábamos en cualquier lugar», recuerda Ricardo.

Desilusiones y el sueño perdido

A pesar del éxito de la canción, la historia de Ricardo Cuenci no estuvo exenta de desilusiones. El niño no recibió ninguna compensación económica por la grabación de «El Burrito Sabanero», a pesar de que la canción se convirtió en un éxito que sigue sonando en cada Navidad. «Nunca vi un bolívar por esa canción, ni mis compañeros del coro. Como niños, nunca supimos de regalías», recuerda con algo de amargura.

Una de las mayores desilusiones fue cuando su padre rechazó una oferta para que Ricardo se uniera a la famosa banda infantil puertorriqueña Menudo, un grupo que más tarde catapultaría a estrellas como Ricky Martin. «Mi papá no quiso, y yo me quedé con la espinita. ¡Menudo!», lamenta Ricardo.

A pesar de este rechazo, Ricardo no abandonó la música. Después de su breve paso por La Rondallita, continuó su camino en la música, aunque con un enfoque más discreto. Hoy en día, a sus 57 años, se dedica a la publicidad y a la música, y mantiene contacto con los exintegrantes del coro.

El regreso y nuevos proyectos

A pesar de que la fama de «El Burrito Sabanero» ha perdurado durante más de 40 años, Ricardo se siente agradecido por el legado que su voz dejó en la historia de la música navideña. De hecho, con el apoyo de su familia, está trabajando en una nueva versión del villancico, esta vez con su nieta. «El 24 de diciembre voy a lanzar una canción junto a mi nieta y mi tío Tony Cuenci, un cantante tenor», adelanta.

Ricardo se siente orgulloso de la alegría que su interpretación ha traído a generaciones de niños en todo el mundo. «Que cada niño escuche esa canción y se llene de alegría… a mí me llena un montón», concluye.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí