Lorenzo Monasterios: 2024 fue un año difícil para los venezolanos #30Dic

- Publicidad -

Este año que está terminando fue muy terrible para la vida de la inmensa mayoría de los venezolanos, no solamente porque sufrimos las consecuencias del colapso de los servicios básicos y una situación económica agobiante, sino por cuanto también perdieron sus cualidades y facultades las instituciones del Estado venezolano y vamos a encontrarnos con una serie de incógnitas en pocas horas cuando arribe el 2025.

Así se expresa Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo en el estado Lara, quien lamenta que a estas alturas todavía el Poder Electoral no haya tomado las medidas de corrección en sus procedimientos y, por tanto, esté agravando la crisis política del país al no presentar las actas que demuestren la veracidad de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

- Publicidad -

Además de esa situación extrema, que ha llamado poderosamente la atención de la comunidad democrática del mundo que sigue muy atenta a lo que pueda ocurrir en Venezuela el venidero 10 de enero, ha quedado muy mal la imagen del gobierno por todas las irregularidades, arbitrariedades y excesos que cometió contra el proceso electoral, ya que después desató una persecución, encarcelamiento y judicialización tanto de adultos como de adolescentes, incluso que no votaron, ni tuvieron participación alguna y hoy tienen que comparecer ante tribunales por delitos que no cometieron. No se puede olvidar que a más de cuatro millones de venezolanos en el exterior se les impidió el derecho de votar, violando descaradamente el artículo 62 de la Constitución correspondiente a la participación.

Se violó también el artículo 43 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la vida al dejar morir a presos políticos en Tocuyito y otras cárceles, ya que a esas personas enfermas no se les prestó la debida atención, según denuncias de sus familiares y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Denuncias innumerables se hicieron por la violación al artículo 83 de la Constitución, el cual establece el derecho a la salud como parte al derecho de la vida, ya que los hospitales y demás centros de atención médica no contaban con los medicamentos, insumos y personal necesario para atender a una población muy pobre, que cuando enferma tiene que hacer grandes sacrificios económicos con el fin de conseguir lo necesario para adquirir las medicinas o el tratamiento requerido. Da dolor cómo los familiares tienen que pedir, a través de las redes, o mediante rifas, el dinero que necesitan para los pacientes.

Se va un año con una estela de problemas graves, como la falta de agua y la falta de tratamiento a este vital líquido, los frecuentes y prolongados apagones del servicio eléctrico, escasez de gas doméstico, gasolina y gasoil necesarios para la movilización de vehículos de pasajeros y de carga, así como para los equipos del sector agropecuario y, por supuesto, para la industria y la agroindustria.

Igualmente tenemos que señalar que no hubo mejoras para los trabajadores y por eso ì tenemos que insistir en que también se violó en forma aplastante la Constitución, la cual dice en su artículo 91 que el salario tiene que ser suficiente y digno para el trabajador, pero debido a que no hay salarios que realmente satisfagan las necesidades es que en la actualidad hay más de ocho millones de venezolanos viviendo y trabajando en otros países, desde donde envían remesas a sus seres queridos para que puedan subsistir.

Otro artículo violado fue el 102 correspondiente a la educación, ya que a los educadores y en general a los trabajadores del sector educativo no se les devolvieron los derechos que habían adquirido durante muchos años y, en consecuencia, la educación impartida a los niños y jóvenes fue deficiente, sin tomar en cuenta el grave problema de la deserción escolar que afecta a unos tres millones de educandos.

Cuando quedan horas para que se termine este año, los venezolanos nos sentimos muy aquejados por lo que someramente he expuesto porque hablar de los problemas que hemos padecido es un tema muy extenso, declara Lorenzo Monasterios. Nos queda el consuelo de contar con la gracia de Dios y esperamos que interceda para que volvamos a encontrar la senda democrática, que permita resolver todas las necesidades que padece el pueblo y, desde luego, que haya justicia y se acabe la arbitrariedad contra los ciudadanos que ejercen sus derechos y la impunidad para quienes incurren en el delito de corrupción y actuaciones que violentan la Constitución.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí