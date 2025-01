OPINIÓN Se Busca un Emprendedor: Historias de emprendedores exitosos – Nick Noone #7Ene

- Publicidad -

“Los datos no son información, la información no es conocimiento, el conocimiento no es comprensión, la comprensión no es sabiduría”

Tim Berners-Lee (creador de la web)

Peregrine convierte los datos en conocimiento práctico para sus clientes, ayudándolos a tomar decisiones inteligentes y basadas en evidencia.

Peregrine Technologies es una empresa tecnológica fundada en 2018 por Nick Noone y Ben Rudolph. Su misión es transformar cómo las agencias gubernamentales utilizan datos para mejorar la seguridad pública y enfrentar retos sociales complejos. Peregrine ofrece una plataforma que integra datos estructurados y no estructurados de diversas fuentes, permitiendo a las agencias tomar decisiones más rápidas y efectivas. Su tecnología ayuda a reducir delitos violentos, combatir el tráfico de personas, gestionar crisis y mejorar la colaboración interinstitucional, respetando siempre la privacidad y las libertades civiles.

Peregrine Technologies es una empresa que se especializa en soluciones avanzadas de visión por computadora e inteligencia artificial para análisis en tiempo real. La compañía combina experiencia en sectores como conducción autónoma, infraestructura inteligente, seguridad y seguros. Su enfoque se centra en maximizar el valor de sistemas de percepción existentes mediante clasificación, fusión de datos y análisis de escenas. Esto les permite ofrecer a sus clientes una comprensión más detallada del mundo físico en tiempo real, ayudándoles a rediseñar productos y servicios​

La compañía cuenta con un equipo altamente experimentado, con más de 20 años de trayectoria en ciencias aplicadas relacionadas con la visión robótica, modelos de riesgo en seguros y tecnologías automotrices. Este grupo interdisciplinario aporta conocimiento en inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que permite el desarrollo de productos innovadores para la industria​.

El CEO de Peregrine, Nick Noone, lidera la empresa con un enfoque en combinar tecnología avanzada con aplicaciones prácticas para el sector público y privado. Peregrine ha ganado reconocimiento al formar parte de programas destacados como Intel Ignite, que apoya a startups tecnológicas de alto impacto​

Entre sus logros destaca un reciente financiamiento de $30 millones en su Serie B, destinado a acelerar su crecimiento y duplicar su equipo en 2024. Peregrine trabaja con agencias en ciudades, condados y estados para abordar problemas críticos, como la reducción de delitos relacionados con armas y drogas, y la prevención del crimen organizado. Su plataforma permite desplegar soluciones en cuestión de días o semanas, siendo accesible tanto en costos como en implementación​.

Nick Noone, cofundador y CEO de Peregrine, tiene una sólida trayectoria en el ámbito de datos y análisis. Antes de fundar la empresa, trabajó en Palantir Technologies, donde lideró operaciones estratégicas y supervisó iniciativas relacionadas con las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE. UU. Noone es graduado en Economía y Estadística por la Universidad de Stanford. Bajo su liderazgo, Peregrine se ha posicionado como un referente en tecnología para la seguridad pública​.

Definitivamente, la visión de Noone se centra en proporcionar herramientas que no solo mejoren la seguridad, sino que también empoderen a las comunidades para resolver problemas sistémicos de manera efectiva y ética​

Italo Olivo

www.iolivo.com

