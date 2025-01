VIDEO | Machado confirma asistencia a convocatoria del 9-E: Por nada del mundo yo me pierdo ese día #7Ene

- Publicidad -

La líder opositora, María Corina Machado, confirmó este martes que asistirá a la manifestación que ha convocado para el 9 de enero.

«Por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico, esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte», dijo Machado en una rueda de prensa virtual.

Destacó que la convocatoria es a las 10:00 de la mañana en todas las ciudades y pueblos de Venezuela, así como en otros lugares del mundo.

Pidió a los asistentes que acudan con franelas con los colores de la bandera, amarillo, azul o rojo, «que cada quien escoja el color que quiera».

Por otra parte, Machado aseguró que el liderazgo que representa «ha ido avanzando con esta estrategia, construir más fuerza y debilitarlos a ellos. Hoy en día el sistema está en una fase terminal, es un castillo de naipes».

«Aquí no se trata de maquillar una situación, al contrario (…) Es impresionante como la gente se ha agrupado. Es muy poderoso lo que está pasando», añadió.

Insistió en la necesidad de salir a la calle «llenos de confianza» porque -subrayó- «Maduro no se va a ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás».

Situación de Embajada de Argentina en Caracas

Durante la rueda de prensa virtual, Machado se pronunció sobre la situación de la Embajada de Argentina en Caracas.

«Lo que sucede en la Embajada de Argentina es un ataque. Con respecto al gendarme estamos en contacto con la Cancillería argentina, entendemos que al dinámica de este régimen es el uso de rehenes como chantaje», dijo.

En referencia a las relaciones que mantiene la líder opositora y Edmundo González con el gobierno estadounidense, manifestó:

«Es un mensaje muy potente de la unión y determinación que hay. Los lazos de los venezolanos están muy sólidos. Edmundo González está en el Senado de EEUU. Mañana tenemos una actividad en Panamá y el jueves en República Dominicana».

«Venezuela seguirá siendo una causa bipartidista, porque además se entiende que la democracia está absolutamente alineada a las políticas y prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos», puntualizó.

Por último, cuestionó la posición de algunos gobiernos en torno a la figura de Edmundo González, tras los comicios del pasado 28 de julio de 2024. «Aquí no hay punto medio, esa enredada de reconocer Estados y no Gobiernos para estar bien con Dios y con el diablo para los venezolanos no funciona, o estas con la Constitución o con la tiranía», concluyó.

