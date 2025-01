María Corina Machado: Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente en el momento correcto #10Ene

- Publicidad -

La líder opositora María Corina Machado, ofreció este viernes 10 de enero declaraciones tras la situación registrada durante la concentración realizada el jueves en Caracas, donde fue retenida, según anunció el Comando por Vzla.

«Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. Hemos decidido que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca», indicó en un video difundido en sus redes sociales.

«Maduro no podrá gobernar a la fuerza a una Venezuela que decidió ser libre», agregó.

En este sentido, envió un mensaje a los venezolanos: «Hoy le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza a su derecho a protestar».

«Nuestro país está más unido que nunca, ayer demostramos que no tenemos miedo y cada vez seremos más», puntualizó.

«Maduro consolidó el golpe de Estado»

Tras el acto de juramentación de este viernes, Machado señaló: «Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación de la Constitución».

