VIDEO | María Corina Machado: «Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo» #10Ene

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofreció declaraciones este viernes 10 de enero, tras la investidura de Nicolás Maduro, afirmando que con este acto de juramentación, «Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo».

La juramentación de Maduro ha sido desconocida por los gobiernos de numerosos países que reconocen a Edmundo González Urrutia como el presidente electo el 28 de julio y por un amplio sector de la población venezolana que se manifestó en las calles el jueves 9 de enero.

«Hoy 10 de Enero, Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo decidieron cruzar la raya roja que oficializa la violación de la Constitución Nacional, pisotean nuestra Constitución», además, destacó que «Maduro viola la Constitución flanqueado por los dictadores de Cuba y de Nicaragua, esto lo dice todo».

Machado: «Esto se acabó»

Machado aseguró sobre la investidura de Nicolás Maduro que «hoy no se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete que cada día le apretará más».

Asimismo, destacó que tras luego de que los venezolanos se desplegaron por todo el país el jueves, 9 de enero, en rechazo al acto de juramentación de Maduro y en apoyo a Edmundo González, «hoy el mundo ve el miedo encerrado en un salón», refiriéndose a la investidura a puerta cerrada.

«No tengan duda, esto se acabó», sentenció.

«Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. Hemos decidido que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela, le he pedido que no lo haga porque su integridad es fundamental para la derrota del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca», indicó en un video difundido en sus redes sociales.

