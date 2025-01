- Publicidad -

La líder opositora María Corina Machado, se dirigió al país este viernes 10 de enero para ofrecer detalles sobre los hechos ocurridos el jueves 9 de enero tras su salida de la concentración ciudadana en la calle Elice del municipio Chacao, en Miranda.

Machado detalló que luego de salir de la manifestación ciudadana en Chacao, a bordo de una moto, varias motos “con efectivos armados de la Policía Nacional Bolivariana” intentaron interceptarlos “a la altura del Liceo Gustavo Herrera”, indicó que estos llevaban armas largas a la vista.

“Pudimos avanzar y a la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos. Las motos de la Policía Nacional Bolivariana nos interceptaron. Un funcionario me preguntó mi nombre para confirmar que se trataba de mí”, explicó Machado.

- Publicidad -

Leer también: VIDEO | María Corina Machado: «Maduro consolida un golpe de Estado frente a los venezolanos y frente al mundo» #10Ene

Machado denuncia que fue arrancada del vehículo

Describió que inmediatamente fue “arrancada por la espalda” de la moto en la que se trasladaba, para luego ser montada en otra, «en medio de dos hombres», y señaló que durante el trayecto escuchó que se dirigían a Boleíta.

Sin embargo, “al llegar a esa zona, repentinamente se pararon y me dijeron que tenían la orden de que me fuera. Me pidieron que grabara un video como fe de vida”, añadió que luego de esta situación le tomó “varias horas”, poder alejarse de la zona y resguardarse nuevamente.

Por otra parte, subrayó que lo que le sucedió ayer “demuestra las profundas contradicciones dentro del régimen».

VIDEO | Machado habló sobre su detención y liberación: "Me pidieron que grabara un video" #10Ene pic.twitter.com/HaxrX2Tgb2 — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 10, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí