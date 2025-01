Canciller uruguayo critica a la OEA: Nos parece bastante grave lo que está pasando en Venezuela #15Ene

- Publicidad -

El representante del Gobierno de Uruguay en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, insistió enérgicamente ante el Consejo Permanente de la OEA a que se escuche el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela.

Abdala declaró que la OEA no parece tener «la voluntad de ir al tema a fondo», defendiendo su punto de que debía someterse a votación escuchar y hablar sobre «los temas que tienen urgencia en el mundo». Sentenció su intervención diciendo que «ya después no nos quejemos cuando en el planeta por allí digan que los organismos internacionales dilatan o pierden el tiempo, pero si miran esta sesión y advierten que en lo que en realidad no vamos a los temas de fondo».

El representante uruguayo ante la OEA se dirigió a quien presidía la sesión: «Lo importante es el informe sobre la situación en Venezuela, si el cuerpo no lo quiere oír usted no tiene la potestad para decidir eso, usted no la tiene, la tiene el cuerpo. Si el cuerpo lo quiere hacer que vote y vemos dónde estamos de un lado y del otro, ese es el punto central de un acto democrático. Nos parece bastante grave lo que está pasando en Venezuela»

«¿Qué tiene que suceder entonces en un país del continente? Perdóneme ¿Qué tiene que suceder? Criticando el perder el tiempo, vamos al cuarto intermedio y busquemos una solución tratando de ganar el tiempo. No me califique usted si yo lo pierdo. Yo hago lo que puedo con mi tiempo y usted hace lo que quiere con el suyo» concluyendo su participación en el Consejo Permanente de la OEA.

