OPINIÓN Tres duros golpes para la civilidad larense #15Ene

Por: Humberto Mendoza D´Paola

En menos de una semana la Comunidad larense ha perdido a tres de sus grandes hijos, teniendo en común el de ser abogados y grandes ciudadanos. Me refiero a Jorge Rossell Senhenn, Marco Tulio Bruni Celli y Joel Rodríguez Ramos.

El primero un servidor público intachable, Juez de memorables sentencias que entendió a su debido tiempo pero cuando muy pocos se atrevían que el Derecho Penal había que humanizarlo y enmarcarlo dentro del artículo 50 de la Constitución de 1961. Con esa bandera adelantó su carrera judicial, la cual se extendió por todos los escalafones, desde el juzgado de menor cuantía pero no importancia, el de Municipio (Adícora), Instrucción, Primera Instancia y Superior Penal (Lara), hasta llegar por méritos y por su continua lucha y difusión del derecho justo, al Tribunal Supremo de Justicia, del cual se jubilara -muy a tiempo- como Juez Emérito. En todos ellos brilló. Destacó también como ninguno en la actividad gremial, siendo uno de los grandes pilares del Colegio de Abogados del Estado Lara y de su Instituto Jurídico; alma junto a su magnífica esposa Milagros, de las Jornadas J.M. Domínguez Escobar, propiciador del debate intenso y creativo. Un amigo consecuente y un docente dedicado a enseñar civilidad, ciudadanía y republicanismo. Un gran juez, un hombre justo. A él lo mantengo junto a su tándem Ricardo Hernández Álvarez, en un lugar especial de mi corazón.

Luego se nos fue ayer Marco Tulio Bruni Celli, el menor de esa grande y hermosa familia nacida en Anzoátegui, cerca de Guarico, de la cual formaron parte el ilustre médico Blas Bruni Celli, Ana María -Niñí- de París Montesinos (mi madrina), Panchita de Montesinos. Sociólogo y abogado, Magister y Phd en Ciencias sociales de Cornell, Ítaca, N.Y. Fue un honesto, destacado y cordial político militante de Acción Democrática. Diputado por su estado Lara natal en tres periodos. En esos años lo traté con gran frecuencia dada su afabilidad, amplitud de pensamiento y tendencia de tender puentes hacia la juventud de los partidos de izquierda democrática presentes en el Congreso. Le gustaba contrastar tesis, sin pretensiones ni poses a pesar de poder haberlas tenido dada su altísima formación, pero su humildad se lo impedía. Nos prestaba u obsequiaba sus libros o recomendaba otros para enriquecer nuestras discusiones. Siempre me pareció un gran pedagogo de la política, fiel creyente de la socialdemocracia. Como embajador que fue, le dio brillo a nuestra legación en la antigua Yugoeslavia, de la cual supo aprovechar todos sus contrastes para enriquecer mucho la necesidad de los debates entre distintos. Un ser digno, buena pluma, de conducta pública intachable. Deja un maravilloso ejemplo a seguir en un país y un mundo impregnado por el sectarismo, el análisis simplón o ramplón de las ideas, las pretensiones hegemónicas de los extremos y en graves riesgos de perder, como nos ocurrió a nosotros, los valores de la democracia que tanto han costado durante siglos forjar. A todos sus familiares, mis mayores condolencias y mi animoso deseo de transmitirles que tienen de quien sentirse muy orgullosos, yo como larense lo estoy!

Y hoy, nos dejó nuestro querido amigo Joel Rodríguez Ramos, la personificación de la decencia y la pulcritud en una persona, más si se trata de un abogado. Para mí es un gran consuelo que Joel haya llegado al cielo el día en que los larenses y muchos venezolanos, celebramos a nuestra Patrona espiritual, la Divina Pastora. Católico devoto y practicante, fue un ser fiel a sus principios morales respetando a quienes no los compartían. Gran abogado mercantilista, específicamente, en materia bancaria. Hombre conciliador, gran asesor pero de duro proceder en la aplicación de los principios y normas que rigen la actividad mercantil por él asesorada. Fiel guardián de las normas de buena práctica en la intermediación financiera, inflexible ante conductas de algunos inescrupulosos “banqueros” que llevaron a la ruina muchos larenses. Ninguno de los bancos asesorados o representados por Joel Rodríguez Ramos quebró o se vio envuelto en escándalos o crisis. El gran maestro de los abogados larenses que fue don Argenis Román, una vez me dijo refiriéndose a Joel: “Ese hombre no sólo sabe mucho Derecho Mercantil, sino que es un hombre muy decente, acérquesele.” Mi padre, quien fue su gran amigo y en cierta forma mentor, lo admiraba muchísimo, tanto por sus conocimientos jurídicos, su bonhomía, como por su rectitud como ciudadano y hombre de bien. Mi solidaridad con sus familiares y amigos, quienes todos tenemos sobradas razones para sentirnos orgullosos de su pulcra vida y legado.

Tres grandes larenses se nos fueron en una semana: A Jorge, quien fue el que más traté, nunca le conocí inclinación partidista; sólo un demócrata a carta cabal y con gran coraje frente al totalitarismo despótico. Marco Tulio, acción democrátista mas no ADECO (Edecio La Riva Araujo dixit) y Joel Rodríguez Ramos, sin militancia pero conservador y socialcristiano por convicción. Tres larenses que dan prestigio a nuestra tierra.

Caracas, 14 de enero de 2025.

Humberto Mendoza D´Paola

