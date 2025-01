OPINIÓN También hay duelo por la pérdida de un compañero animal #16Ene

- Publicidad -

«Amigo, quiero que sepas que no he muerto, solo me he escondido en tu corazón… ese que me cobijó siempre. Allí me siento seguro en el jardín de tu alma… Y allí estaré hasta que nos volvamos a encontrar en los prados de la eterna primavera». (Natty)

La pérdida de una mascota puede generar una profunda sensación de vacío y tristeza.

No muchas personas experimentan un dolor intenso y una sensación de pérdida inmensa al despedirse de su fiel compañero.

Se extraña su presencia, sus ladridos, sus gestos y la conexión especial que se tenía con él.

Es normal sentirse abrumado por la tristeza, la soledad y el dolor emocional.

El duelo por la muerte de un perro puede ser similar al duelo por la pérdida de un ser querido, ya que los perros ocupan un lugar especial en nuestros corazones.

El duelo por una mascota es un proceso emocional complejo que puede ser muy doloroso.

Es importante permitirse sentir y expresar las emociones, ya sea tristeza, enojo o confusión.

Hablar con amigos y familiares que entiendan tu vínculo con tu mascota puede ser reconfortante.

También es útil crear un espacio para recordar a tu mascota ya sea a través de fotos, objetos o rituales de despedida.

Cada persona vive el duelo de una manera única. Así que date tiempo para sanar y busca apoyo si lo necesitas.

¡Tu mascota siempre vivirá en tu corazón!

Natividad Castillo P. (Natty)

[email protected]

