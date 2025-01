Diputado talibán dice al líder que no hay excusa para prohibir la educación a las mujeres y niñas afganas #20Ene

- Publicidad -

Un alto funcionario talibán ha instado al líder del grupo a eliminar las prohibiciones de educación impuestas a las mujeres y niñas afganas, afirmando que no hay excusa para ellas, en un raro reproche público a la política gubernamental.

Sher Abbas Stanikzai, adjunto político del Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo estas declaraciones en un discurso pronunciado el sábado en la provincia sudoriental de Khost.

- Publicidad -

En una ceremonia en una escuela religiosa, dijo a la audiencia que no había razón para negar la educación a las mujeres y las niñas, “así como no había justificación para ello en el pasado y no debería haber ninguna”.

Leer también: Los talibanes dicen que cerrarán todas las ONG que emplean a mujeres afganas

El gobierno ha prohibido a las mujeres cursar estudios superiores a sexto grado. En septiembre pasado, hubo informes de que las autoridades también habían suspendido la formación y los cursos médicos para mujeres.

En Afganistán, las mujeres y las niñas solo pueden recibir atención médica de mujeres y profesionales de la salud. Las autoridades aún no han confirmado la prohibición de recibir formación médica.

“Hacemos un nuevo llamado a los líderes para que abran las puertas de la educación”, dijo Stanikzai en un video compartido por su cuenta oficial en la plataforma social X. “Estamos cometiendo una injusticia contra 20 millones de personas de una población de 40 millones, privándolas de todos sus derechos. Esto no está en la ley islámica, sino en nuestra elección personal o naturaleza”.

No es la primera vez que dice que las mujeres y las niñas merecen tener una educación. Hizo comentarios similares en septiembre de 2022, un año después de que las escuelas cerraran para las niñas y meses y antes de que se introdujera la prohibición de las universidades.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí