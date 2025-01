Los Familiares de los presos políticos hablan sobre las condiciones de reclusión que tienen en Venezuela #28Ene

- Publicidad -

Las graves condiciones de reclusión y la sistemática violación de los derechos humanos a las que están sometidos sus seres queridos, denunciaron este 28 de enero, en una conferencia de prensa, los familiares de presos políticos recluidos en las cárceles de El Helicoide, El Rodeo, Ramo Verde, Tocorón, Tocuyito y en comandos de organismos de seguridad.

En efecto, en sus declaraciones, los familiares describieron un panorama alarmante de hacinamiento, desnutrición, torturas físicas y psicológicas, falta de acceso a agua potable y atención médica, así como restricciones severas a las visitas. En cárceles como Tocorón y Tocuyito, los presos reciben alimentos en mal estado, infestados de gusanos, lo que ha provocado desnutrición severa y enfermedades graves. En El Helicoide, El Rodeo y Ramo Verde, el aislamiento prolongado y las humillaciones son una práctica recurrente.

Hacen un llamado urgente al Estado venezolano para que garantice condiciones dignas de reclusión, en cumplimiento con las Reglas Mandela, y se concrete la liberación inmediata de los presos políticos, quienes han sido detenidos de manera arbitraria. También pidieron a la comunidad internacional continuar presionando para detener estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En la conferencia de prensa, tomo la palabra Sairam Rivas, esposa del activista y defensor de DDHH Jesús Armas, denunció que su esposo lleva 50 días detenido en aislamiento y bajo tortura. “No podemos tolerar estas situaciones”, expresó, haciendo hincapié en la falta de acceso a la defensa y las visitas familiares. La cónyuge del conocido activista detenido, cuestionó la legitimidad de estas detenciones, preguntando por qué a los presos políticos no se les permite la defensa privada si no son criminales comunes. También solicitó a jueces y fiscales no ser cómplices de crímenes de lesa humanidad, y a la Iglesia y universidades a alzar la voz.

También intervinieron para exponer su inquietud por la situación por Aurora de Superlano, esposa del dirigente político, Freddy Superlano, quien lleva 181 días recluido en El Helicoide y Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, quien precisó que su esposo pronto cumplirá un año encarcelado.

