Cardenales cae en juego por el tercer lugar en la Serie del Caribe #7Feb

- Publicidad -

La novena de Cardenales de Lara representante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), cayó derrotada ante los Indios de Mayagüez, representantes de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico (LBPRC) en el juego por el tercer lugar de la Serie del Caribe Mexicali 2025 con pizarra de siete carreras por cuarto, culminando de esta manera su accionar durante la temporada 2024-2025.

El lanzador ganador por los boricuas fue Ricardo Velez (1-1), mientras que el derrotado fue Jimmy Endersby (0-1) y el salvamento se lo llevó Dereck Rodríguez (1).

- Publicidad -

El abridor por el conjunto crepuscular fue el derecho Jimmy Endersby, quien trabajó por espacio de apenas tres entradas y dos tercios, permitiendo ocho imparables y seis carreras limpias, además de otorgar dos boletos y abanicar a tres rivales. La labor del californiano fue relevada por cinco lanzadores en total, entre ellos Adrián Almeida (1.1 IP, 2 H, 1 CL, 2 SO), Jesús Valles (1.0 IP, 0 CL, 1 SO), Edwin Escobar (1.0 IP, 0 CL, 1 BB), Robinson Hernández (1.0 IP, 0 CL, 1 BB, 1 SO), y el norteamericano Brian McKenna, quien tiró el noveno episodio sin permitir hits ni carreras, además de otorgar una base por bolas y abanicar a un contrario de la novena boricua.

El movimiento de carreras por la novena venezolana inició en el cuarto episodio con un sencillo de Hernán Pérez que llevó a la goma a José Rondón. Luego de allí, los bates larenses se silenciaron hasta la novena entrada, donde hubo intento de rebelión, y los crepusculares anotaron tres más producto de un sencillo de Jermaine Palacios y otro más del camarero César Daniel Izturis. Los más destacados con el madero a nivel individual resultaron Jermaine Palacios de 4-2 con una remolcada, César Daniel Izturis de 4-2 con un doble y dos remolcadas y Hernán Pérez de 3-1 con un remolque. Los Pájaros Rojos conectaron un total de ocho inatrapables durante el compromiso, ligando de 8-5 con corredores en posición de anotar y dejando solamente a seis corredores en circulación.

De esta manera finaliza la temporada 2024-2025 para la organización Cardenales de Lara, quienes obtuvieron su séptimo título en la historia, logrando su novena postemporada consecutiva y séptima final de esas nueve temporadas.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí