En carro o a pie: las opciones para sellar pasaporte en frontera #10Feb

En el eje San Antonio del Táchira-Ureña hay tres puntos de sellado de pasaportes, ubicados en la aduana principal del municipio Bolívar y en las dos aduanas subalternas de Pedro María Ureña.

El punto situado en la aduana principal, a la altura de la plaza La Confraternidad, y el más frecuentado por los viajeros, funciona de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., en el mismo horario de operatividad del puente internacional Simón Bolívar.

El punto de sellado del puente internacional Atanasio Girardot, en la parroquia Tienditas, abre de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. También labora de acuerdo con el horario de este tramo binacional, que es de 18 horas continuas. Por este trayecto no se permite el paso peatonal, razón por la que el usuario no tiene necesidad de bajarse del vehículo cuando vaya a sellar el documento.

La aduana subalterna de Ureña posee el tercer punto, un tráiler situado a escasos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander. Laboran de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.; es decir, en el mismo horario del puente.

Venezuela no sella la salida de pasaportes vencidos, pero sí lo hace Colombia, que da el sello de entrada a documentos venezolanos siempre y cuando no sobrepasen los 10 años de haber caducado.

Los cortes de electricidad trastocan la operatividad del sellado.

Cae a 120 número de usuarios atendidos

De un aproximado de 500 personas que estaban sellando salida hasta el mes de diciembre por la taquilla de San Antonio del Táchira, bajó a 120 por día, con variaciones de 10 a 15 usuarios por jornada.

Durante el mes de enero, las colas en el punto de sellado de la aduana principal de la ciudad fronteriza mermaron considerablemente, escenario que va a la par con la baja dinámica en general que se ha registrado en los puentes internacionales que unen a Táchira con Norte de Santander.

