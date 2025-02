PulsoEmpresarial Valores organizacionales como base para la creación de la cultura organizacional

- Publicidad -

Cuando usted ingresa o está de visita comercial a una organización y ve en un mural las siguientes palabras: honestidad, trabajo en equipo, orientación al cliente, respeto, puntualidad, lo que le está señalando esa empresa son los valores organizacionales que orientan su conducta, por lo tanto, los valores organizacionales influyen y guían el comportamiento del equipo del mismo modo en que los valores personales influyen y guían el comportamiento de las personas, los valores compartidos definen a los equipos; aunque algunos miembros de un equipo no compartan experiencias comunes o no tengan relaciones personales mutuas, sin embargo poseen una coherencia que define la magnitud del equipo. Lo que se necesita es una visión común y compartir los valores organizacionales. Si todos adoptan los mismos valores, los miembros del equipo pueden incluso tener una conexión de unos con otros. Algunos equipos pueden tener metas comunes pero les falta valores comunes.

Veamos algunos de los beneficios de los valores compartidos:

Pegamento: cuando llegan tiempos difíciles a las organizaciones, tal como como ocurre en las actuales condiciones del país, los valores son los que mantienen unidas a las personas; por ejemplo: para una pareja es fácil permanecer juntas cuando sienten la intensidad de la llama del amor, pero puede que esa intensidad pierda intensidad y llega la adversidad. ¿Qué mantiene juntas a las personas que permanecen casadas? Justamente son los valores, se vuelven más importantes que los sentimientos y valoran el matrimonio de manera tan alta que están dispuestas a luchar por la relación. Si una pareja no tiene ese modo de pensar al casarse, sus posibilidades de mantenerse juntas son escasas. De igual modo sucede en las organizaciones; si los trabajadores no conocen cuáles son sus valores y no los viven, son muy pocas las posibilidades de trabajar como una unidad y de alcanzar su potencial, aun en condiciones de inestabilidad del entorno.

Fundamento: todo equipo necesita estabilidad para actuar bien y para crecer. Los valores organizacionales proveen un fundamento estable que hace posible las cosas. Por ejemplo: cuando usted intenta realizar una venta a un cliente nuevo, busca asuntos comunes; lo mismo ocurre con los miembros de una organización, usted necesita algo sobre que construir, y los valores fortifican el fundamento.

Regla: los valores también ayudan a establecer la norma para el desempeño de un equipo. Esos valores se expresan a menudo en el mundo corporativo como una declaración de misión. Estos valores significan algo solamente cuando se clasifican en términos de revelar prioridades. Funcionan además como una medida de expectativa y desempeño cuando se les adopta verdaderamente.

Brújula: vivimos en una época en que las personas están buscando normas por las cuales vivir. Cuando los individuos adoptan valores firmes, obtienen una brújula moral que los ayuda a tomar decisiones. Lo mismo se aplica a los miembros de una organización. Cuando estos se identifican y adoptan una serie de valores, entonces; en un mes, en un año, o una década, no importa cuánto cambien las circunstancias o qué clases de desafíos enfrentan, las personas que la integran sabrán aún que están en la dirección correcta y tomando decisiones acertadas.

Imán: Los valores de una organización atraen a personas con iguales valores, permite que los miembros de la estructura alinearse en torno a esta, esta ley esta cierta para equipos de trabajo como para líderes; las personas atraen a otras del mismo sentir.

Identidad: los valores definen al equipo y le dan una identidad única; tanto para sus miembros, al igual que para su target group o clientes, las creencias identifican la organización.

Msc. Julio Cesar Vargas

